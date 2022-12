Scontro furgone-camion a Verona, morto anche il padre del 16enne: grave il fratellino di 7 anni Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì pomeriggio a Verona. È morto anche il padre del 16enne Filippo Battocchio, deceduto sul colpo dopo l’impatto tra il furgone su cui viaggiava e un camion. Ancora grave il fratellino di 7 anni.

A cura di Chiara Ammendola

Diego Battocchio (a sinistra) e Filippo Battocchio (a destra)

Non ce l'ha fatta Diego Battocchio, il 40enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale a Verona nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 dicembre. L'uomo, soccorso in gravi condizioni e trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto tra il suo furgone e un camion.

Batocchio era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico però i medici non sono riusciti a salvarlo. Si aggrava così il bilancio dell'incidente, avvenuto nella zona sud della città, e costato la vita al figlio dell'uomo, il 16enne Filippo Battocchio, morto sul colpo. Resta ricoverato in ospedale in gravi condizioni un altro figlio della vittima, un bambino di 7 anni, che sarebbe ancora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L’incidente tra auto e camion

Il violento impatto è avvenuto intorno alle 15.40 di ieri quando Battocchio, che viaggiava alla guida di un furgone Ducato insieme ai due figli, si è scontrato con un camion. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale che sono al lavoro da ieri per capire le cause dello scontro.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che il 40enne abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta e centrando in pieno il camion. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e analisi approfondite per valutare lo stato psico-fisico del camionista coinvolto nello scontro: l'uomo che non ha riportato ferite è stato infatti sottoposto ai test necessari per capire se avesse assunto sostanze stupefacenti o alcol.