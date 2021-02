in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza di 15 anni è morta sul colpo e altre tre persone sono rimaste ferite, una di queste in maniera grave. È il drammatico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di domenica 31 gennaio, intorno alle 16.30, sulla provinciale 565 a Samone, alle porte di Ivrea, poco prima dello svincolo per l’autostrada A5 Torino-Aosta. La ragazzina che ha perso la vita si chiama Denisa Carmina Pop: originaria di Udine, era residente a Castellamonte. Secondo una prima ricostruzione, su un tratto rettilineo già teatro di altri incidenti anche gravi si sono scontrate frontalmente una Bmw 318 e una Smart. Sulla Bmw viaggiavano tre persone, tra cui la vittima: dopo l'urto l'auto ha terminato la propria corsa ribaltandosi e finendo fuori strada.

Il bilancio dell'incidente: una vittima e tre feriti

La quindicenne è stata sbalzata dal mezzo ed è morta sul colpo. Quando l'equipe del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente, il suo cuore aveva già smesso di battere. Gli altri due occupanti della vettura sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea: si tratta di due giovani di 22 anni originari della Romania residenti a Pont Canavese e a Courgnè. Entrambi sono stati ricoverati ma le loro condizioni non sarebbero gravi. È grave, invece, la conducente della Smart, una donna di 51 anni residente a Ivrea. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata al Cto di Torino. Dopo l’incidente, il tratto di provinciale a Samone è stato chiuso al traffico per oltre quattro ore per dare modo ai mezzi di soccorso di intervenire in sicurezza. Sono attualmente in corso gli accertamenti sulla dinamica da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Sul posto anche i vigili del fuoco.