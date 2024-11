Scontro frontale tra due auto a Campobasso: morta una ragazza di 17 anni, ferito gravemente il fidanzato

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Fermo immagine da video di Primonumero.it

Una ragazza di 17 anni è morta in un violento scontro frontale in cui sono rimaste coinvolte l’auto su cui viaggiava e un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Nello schianto è rimasto ferito gravemente il fidanzato che era alla guida del mezzo e che è stato soccorso e ricoverato in codice rosso.

L'incidente si è verificato a Campobasso intorno alle 20.30 della serata di oggi, sabato 9 novembre, sulla strada Statale 647 Bifernina, all'altezza del viadotto Ingotte, alle porte del capoluogo molisano.

Secondo una primissima ricostruzione, come riportato in precedenza, alla guida della Peugeot su cui viaggiava la vittima si trovava il fidanzato della 17enne, di cui non sono ancora state diffuse le generalità. Il giovane è stato immediatamente raggiunto e soccorso dal personale medico del 118.

È stato in seguito trasportato d’urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Per la ragazza, invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.

Come mostrano le immagini pubblicate dai quotidiani locali, lo schianto tra i due mezzi è stato molto violento: nelle foto diffuse si vedono le auto coinvolte completamente distrutte.

Gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto hanno ricevuto assistenza medica sul posto e non sono gravi. Le forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente, stanno conducendo le indagini per accertare le dinamiche e le responsabilità del sinistro.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Molise, i due giovani fidanzati sarebbero entrambi residenti a Trivento.