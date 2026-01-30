Scontro frontale tra due auto a Bari: 30enne muore sul posto, il corpo era incastrato nelle lamiere

Immagine di repertorio a scopo illustrativo

Incidente mortale nella notte in Puglia, lungo la provinciale 156 che collega Bitonto all'aeroporto di Bari. Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, durante il frontale tra le due auto è morto il giovane del '96, Giuseppe Vero, mentre l'altro guidatore, altro giovane del 2002, è stato ricoverato in gravi condizioni ed è attualmente in prognosi riservata.

I corpi di entrambi erano incastrati dalle lamiere delle auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli.

L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di uno scontro frontale tra le due auto, i motivi però sono ancora da accertare e le dinamiche sono in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Bitonto.

Il 230enne è deceduto sul posto nonostante l'intervento del personale del 118, mentre l'altro guidatore coinvolto è stato trasportato d'urgenza al policlinico di Bari, dove si trova attualmente. Le auto coinvolte sono una Citroën e una Fiat Panda guidata dalla vittima. Entrambe le auto sono finite ai margini della carreggiata e portano i segni di un impatto devastante.

Articolo in aggiornamento