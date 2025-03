Scontro fra tre furgoni ad Arezzo, 1 vittima e 3 feriti: Daniel Canu morto mentre faceva consegne

video suggerito

A cura di Susanna Picone

È di un morto e di tre feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7,30 sul raccordo autostradale per il casello A1 di Arezzo, dove si sono scontrati tre furgoni. La vittima è un uomo di 57 anni, Daniel Canu: residente a Lastra a Signa (Firenze), era impegnato in un servizio di consegne.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale: i vigili del fuoco hanno lavorato duramente sul posto, anche per estrarre dalle lamiere le persone rimaste coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi tre furgoni: l’incidente è avvenuto sul raccordo tra Arezzo e il casello dell'autostrada dell'A1 e ha coinvolto diverse persone che, come la vittima, si stavano spostandosi per motivi di lavoro.

Per cause da accertare Canu si sarebbe scontrato frontalmente con un altro furgone condotto da giovane di 23 anni, poi è sopraggiunto un terzo veicolo commerciale che ha tamponato i due mezzi. Il 57enne è morto praticamente sul colpo mentre il 23enne è stato portato all’ospedale San Donato in condizioni gravi. Sono rimasti feriti anche una donna di 67 anni e suo marito: venditori ambulanti, stavano raggiungendo Arezzo per il mercato settimanale.

La polizia municipale di Arezzo, intervenuta per i rilievi, sta cercando di capire l'esatta progressione dell'incidente stradale dovuto probabilmente all'invasione di corsia da parte di uno dei due furgoni. Sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, soccorritori del 118 con l'automedica dell'Asl Toscana sud est e le ambulanze della Croce Bianca di Arezzo e di Tegoleto.