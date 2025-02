Scontro fra auto e moto, Lorenzo muore a 29 anni: ballerino e tifoso della Massese, lascia un figlio piccolo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un giovane di 29 anni, Lorenzo Molitierno, è morto in un grave incidente avvenuto a Massa nella frazione di Romagnano, lungo l'Aurelia. Il giovane ha perso la vita ieri, giovedì 13 febbraio, schiantandosi con lo scooter su cui viaggiava contro un mezzo che giungeva nella direzione opposta.

Quando è arrivata l'ambulanza, il personale sanitario, nonostante vari tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente dell'auto è invece uscito illeso dallo scontro. La dinamica dell'inchidente è al vaglio delle forze dell'ordine che, subito dopo lo schianto tra i due mezzi, sono giunte sul posto per gli accertamenti di rito.

Il corpo del 29enne è stato poi portato all’obitorio di Turano, a disposizione del magistrato. La notizia della morte del giovane ha sconvolto la comunità di Massa, dove era molto conosciuto e dove abitava con la compagna Yana Koroleva e il figlio di 3 anni. Tra pochi giorni il bimbo della coppia avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Molitierno e Koroleva si erano conosciuti grazie a una passione condivisa, quella per la danza. Entrambi ballerini di "latin", i due si erano innamorati più di 10 anni fa. Avevano partecipato insieme a gare nazionali e internazionali, vincendo in diverse occasioni, fino alla nascita del bambino.

Il giovane era un grande tifoso della Massese e proprietario di un bar nella frazione di Mirteto, che molti quotidiani locali definiscono "un punto di riferimento" per gli abitanti della zona. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti sulle piattaforme social.

"Te ne sei andato troppo presto, amico mio. Abbiamo condiviso e vissuto bellissimi momenti insieme. – lo ricorda un amico – Voglio ricordati per il tuo carattere forte e vivace, per la tua determinazione e voglia di vivere, ci mancherai moltissimo, spero che da lassu proteggerai Yana e il tuo piccolino. Un abbraccio forte e sentitissime condoglianze alla tua famiglia. Un legame forte non termina mai".

"Non riesco a crederci, mi hai spezzato il cuore, amico mio. Eri una persona vera, buona e un ballerino eccezionale! Fai buon viaggio, Lory, ti voglio bene", scrive un altro.

Anche il sindaco di Massa Francesco Persiani ha espresso cordoglio a nome personale e dell’amministrazione: “Una giovane vita spezzata troppo presto, un dolore immenso", ha detto il primo cittadino.

"Ci stringiamo alla famiglia di Lorenzo, partecipando al loro dolore con rispetto e solidarietà. – ha aggiunto – Di fronte a simili eventi, parole e gesti possono sembrare poca cosa, ma vogliamo far sentire loro che non sono soli, che la città è al loro fianco in questo momento così difficile”.