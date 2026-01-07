Scomparso nella notte, trovato morto in un canalone: tragedia in Trentino

Immagine di repertorio

Una caduta fatale in una delle zone più impervie dell’Alto Garda. Si è conclusa in tragedia la scomparsa di un uomo di 35 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un canalone nei pressi di Castel Penede, nel territorio comunale di Nago-Torbole.

Dell’uomo, cittadino indiano residente a Jalandhar e impiegato come lavoratore stagionale in una struttura ricettiva della zona, non si avevano più notizie dalla serata di martedì 6 gennaio. A far scattare l’allarme, nelle prime ore di questa mattina, è stata un’amica, preoccupata per il mancato rientro e l’assenza di contatti, che si è rivolta ai carabinieri.

Le ricerche sono partite immediatamente. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino, con il supporto del gruppo tecnico di ricerca e delle unità cinofile, chiamate a perlustrare un’area ampia e particolarmente difficile dal punto di vista morfologico.

Intorno all’ora di pranzo, otto operatori hanno iniziato a battere sistematicamente le zone più impervie del comune. È stato durante queste operazioni che è arrivata la scoperta: il corpo del 35enne giaceva sul fondo di un canale, poco al di sotto dell’area di Castel Penede.

La centrale unica di emergenza ha quindi disposto l’intervento dell’elicottero. Un tecnico di elisoccorso e il medico sono stati calati sul posto, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso.

Dopo il nulla osta delle autorità competenti, la salma è stata recuperata e trasportata a valle via terra dagli operatori impegnati nelle operazioni. Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto.