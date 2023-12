Scomparso dopo il pranzo di Natale, Giovanni Pangrazi trovato morto lungo il fiume: indagini in corso È stato trovato morto lungo il fiume Ventena Giovanni Pangrazi, l’87enne scomparso dal Riminese dopo il pranzo di Natale: era uscito per fare una passeggiata e non è più rientrato. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Giovanni Pangrazi, l'87enne scomparso dal Riminese il giorno di Natale. L'uomo è stato trovato cadavere in una zona artigianale all'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica, lungo il fiume Ventena grazie ai cani dell'unità cinofila dei vigili del fuoco.

Dell'anziano si erano perse le tracce subito dopo il pranzo di Natale. Era uscito per prendere un caffè ma nessuno l'aveva più visto. I suoi familiari si sono subito attivati, lanciando un tam tam via social, a cui ha aderito anche il comune di San Giovanni in Marignano, dove Giovanni risiedeva.

Foto del Comune di San Giovanni in Marignano.

Poi, dopo che erano state attivate le operazione di ricerca, con tanto di droni e di un elicottero, ieri è stato rinvenuto il cadavere dell'uomo, riverso in una fitta macchia di vegetazione.

È stata la stessa amministrazione cittadina a confermare la triste notizia su Facebook: "Dopo più di due giorni di ricerche è stato purtroppo trovato senza vita Giovanni Pangrazi. Il suo corpo è stato ritrovato nelle vicinanze del fiume Ventena. Era in mezzo a fitti arbusti e non visibile ad occhio nudo. Per rintracciarlo è stato decisivo il fiuto di un cane del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco. Siamo davvero grati a tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche, Forze dell'Ordine e volontari davvero numerosissimi. Tutta la comunità marignanese si è mobilitata con grande generosità. Un pensiero alla famiglia ed ai cari di Giovanni, cui vanno le condoglianze di tutta la comunità", si legge nel messaggio.

Tuttavia, restano ancora alcuni punti oscuri sulla vicenda. In primis, sulle cause della morte, che restano un mistero, anche se è possibile si sia trattato di un decesso per cause naturali. Per questo, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.