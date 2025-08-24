Attualità
Scomparso da due giorni un uomo sulle Alpi Apuane: trovata solo la sua auto, ricerche in corso

Il soccorso alpino è impegnato nella ricerca sulle Alpi Apuane di un uomo scomparso da venerdì pomeriggio: sarebbe stata al momento trovata la sua auto a Seravezza (Lucca).
A cura di Giorgia Venturini
Sulle Alpi Apuane si cerca un uomo scomparso da venerdì pomeriggio. Nelle attività di ricerca sono impegnati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Toscano (Sast), con le stazioni di Querceta e Massa.

Stando alle prime informazioni, sarebbe stata al momento trovata l'auto dell'uomo a Seravezza (Lucca), proprio sulle Alpi Apuane. Subito quindi le ricerche si sono attivate sui sentieri battuti spesso dallo scomparso. Con l'unità cinofila sarebbe stata individuata come zona l'itinerario sentieristico 140 che copre una via di cresta a cavallo del confine delle zone di competenza delle stazioni di Querceta e Massa.

Due unità cinofile e otto tecnici delle due stazioni del Sast sono stati quindi coinvolti nelle attività di bonifica ma gli esiti sono stati ancora negativi. I vigili del Fuoco hanno attivato anche l'elicottero impiegato nel trasporto delle squadre composte da due tecnici e un cinofilo. Le operazioni, sempre compatibilmente con le condizioni meteo, proseguiranno anche per tutta la giornata di oggi 24 agosto.

