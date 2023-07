Scomparso bimbo di 11 anni ad Arezzo, la Polizia cerca Patrik: il suo telefono risulta spento Ad Arezzo si cerca Patrik Tudosie Florinel, bimbo di 11 anni residente nel comune di Civitella in Valdichiana, che risulta scomparso da ieri: intorno alle 15 sarebbe uscito di casa e non avrebbe più fatto ritorno. Indagini condotte dalla Polizia di Stato.

A cura di Ida Artiaco

Momenti di apprensione in provincia di Arezzo, dove da ieri risulta scomparso un bambino di soli 11 anni. Il suo nome è Patrik Tudosie Florinel, residente nel comune di Civitella in Valdichiana. I suoi genitori, allarmati non vedendolo rincasare, hanno cominciato le ricerche autonomamente, poi hanno allertato le forze dell'ordine.

La Polizia di Stato sta conducendo tutte le indagini del caso. Immediatamente è partito anche il tam tam sui social, dove decine di utenti stanno condividendo in questi minuti decine di utenti stanno condividendo la foto del minore. Son stati allertati anche i vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni disponibili, Patrik si è allontanato da casa intorno alle 15 di ieri e poi non vi ha fatto più ritorno. L'ultima traccia telefonica – dal momento che aveva con sé il cellulare – avrebbe dato il bambino presente in zona Campo di Marte, dietro la stazione ferroviaria di Arezzo, ieri sera. Ma la famiglia non ha avuto poi ulteriori notizie.

Al momento il dispositivo che Patrik aveva con sé risulta spento. Il bambino – secondo quanto riferito dalla famiglia – potrebbe essersi allontanato da casa volontariamente, potrebbe essere salito sul treno che collega la stazione di Badia al Pino ad Arezzo. Patrik è nato il 5 novembre 2011, è alto circa 1,55 m, robusto, al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca, pantaloncini neri e scarpe bianche.