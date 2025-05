Scomparsa la 17enne Samya con il figlio di otto mesi, nessuna notizia da 5 giorni. La famiglia: “Torna a casa”

video suggerito

Da cinque giorni i familiari di Samya, 17 anni, non hanno più sue notizie. La ragazza si trovava in una struttura di Montepulciano (Siena) da cui si è allontanata venerdì 16 maggio con il suo bambino di 8 mesi. Del caso ne ha parlato la trasmissione Chi l'ha visto?. In diretta sono intervenuti il papà, la mamma, il fratello e la sorella della ragazza: "Siamo tanto preoccupati".

A cura di Eleonora Panseri

Samya, 17 anni.

Da cinque giorni i familiari di Samya, 17 anni, non hanno più sue notizie. La ragazza si trovava in una struttura di Montepulciano (in provincia di Siena) da cui si è allontanata venerdì 16 maggio con il suo bambino di 8 mesi.

Del caso di scomparsa ne ha parlato la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, nella puntata di oggi. In diretta sono intervenuti il papà, la mamma, il fratello e la sorella della ragazza che vivono a Livorno.

A quanto si apprende, il telefono della 17enne risulterebbe spento. L'ultimo messaggio lo avrebbe inviato proprio cinque giorni fa: “Non vedo l’ora di tornare a casa e di finire il percorso in struttura”, avrebbe scritto ai familiari.

La famiglia ha ricevuto una comunicazione che l'ha informata dell'allontanamento della ragazza dalla struttura dove si trovava insieme al suo bimbo, Samya se n'è andata senza documenti e senza soldi. La 17enne sarebbe fuggita insieme a un’altra mamma con due bambini.

“Il suo allontanamento mi è stato comunicato tramite una mail, il contenuto diceva che nella serata di venerdì era fuggita insieme a un’altra mamma che era all’interno della struttura con altri due bambini”, ha spiegato il padre.

Secondo quanto è stato riferito durante la trasmissione, Samya avrebbe lasciato un biglietto dove ha scritto di voler raggiungere il papà del bambino in Tunisia.

La 17enne non può lasciare l'Italia, essendo senza documenti, ma la famiglia ritiene che sia comunque un messaggio allarmante. La mamma, il papà e i fratelli si chiedono se qualcuno la stia aiutando. La scomparsa è stata denunciata alle forze dell'ordine.

“Samya non è una ragazza che ha mai fatto questi gesti”, ha detto il papà. Nei giorni scorsi c'è stata una segnalazione, ancora da verificare: qualcuno dice di averla vista a Firenze in una zona pericolosa della città.

I genitori stanno cercando di capire cosa possa essere successo. “Samya, torna a casa, per favore, siamo preoccupati. Facci sapere almeno che stai bene. Vogliamo riaverti tra le braccia, te e il piccolo”, è stato l'appello della sorella. E il papà ha aggiunto: “Dacci un cenno, facci sapere che stai bene, fatti sentire. Siamo tanto preoccupati”.

Anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha condiviso un post sui social con l'identikit della ragazza che ha occhi e capelli lunghi castani ed è alta 1.60.

Chiunque avesse informazioni o notizie sulla ragazza e il suo bambino è pregato di contattare immediatamente il 112 o anche il numero del Comitato: 388 189 4493.