Scomparsa Daniela Ruggi

Scomparsa Daniela Ruggi, la mamma sul ritrovamento dei resti umani vicino casa: “Spera non sia lei”

Bisognerà capire, tramite accertamenti approfonditi, se il teschio trovato a Montefiorino sia recente o di tempi più antichi. Potrebbe trattarsi di resti umani appartenenti a Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre del 2024.
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine
Scomparsa Daniela Ruggi

Saranno ulteriormente analizzati il teschio e i frammenti di indumenti femminili trovati nei pressi del casolare di Montefiorino dal quale è scomparsa ormai due anni fa Daniela Ruggi. La giovane, affetta da problemi psichici, è sparita nel nulla dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito ad un malore. Da allora, nonostante le ricerche a tappeto, non si sono più avute notizie della 31enne. Almeno fino a ieri, quando è stata resa pubblica la notizia del ritrovamento di resti umani da parte di alcuni escursionisti giunti a Montefiorino il 1 gennaio scorso.

La mamma della 31enne si è detta sconvolta, ma ha fatto sapere tramite il suo avvocato, Guido Sola, che non intende rilasciare dichiarazioni ulteriori. "La speranza di questa madre – ha sottolineato – è che i resti non siano di Daniela".

Per dare un nome al corpo ritrovato, sarà necessario attendere l'esame del Dna. Ruggi abitava poco lontano dal casolare del ritrovamento e il giorno della sua scomparsa aveva ricevuto la visita degli assistenti sociali che stavano cercando di farla trasferire in un ambiente più salubre. Durante questi mesi sono state tante le segnalazioni e gli avvistamenti sui social e sui media, ma da tempo le autorità non ricevevano più informazioni di questo tipo. Ruggi sembrava essere sparita nel nulla.

Immagine

Il luogo del ritrovamento è stato sequestrato e i carabinieri di Montefiorino, insieme al nucleo investigativo di Modena, si sono occupati dei rilievi del caso. Per capire se i resti ritrovati siano di Daniela Ruggi, bisognerà capire se il teschio sia recente o se risalga a tempi più antichi.

L'unico indagato per il sequestro di Ruggi è Domenico Lanza, amico 68enne della giovane che da qualche tempo è uscito dal carcere dopo essere stato arrestato per detenzione illegale di armi. L'uomo aveva raccontato di aver più volte regalato vestiti a Daniela e perfino il vecchio cellulare con il quale la 31enne manteneva i contatti.

Con la famiglia, invece, Ruggi aveva detto di avere un rapporto complicato. Più volte, sempre stando alle sue parole, aveva litigato con il fratello mentre non avrebbe mantenuto i contatti con la madre e con la sorella.

Immagine
