Scomparsa Daniela Ruggi

Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa

Dopo due anni sono stati ritrovati alcuni resti umani nei pressi di casa di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa a Montefiorino dopo essere stata dimessa dall’ospedale.
A cura di Gabriella Mazzeo
Daniela Ruggi
Daniela Ruggi
Scomparsa Daniela Ruggi

Sono stati trovati alcuni resti umani vicino alla casa di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa nel settembre del 2024 a Montefiorino. I resti umani sarebbero stati trovati nei pressi di un casale abbandonato nella frazione di Vitriola. Poco lontano, sarebbe stato ritrovato anche un capo di abbigliamento intimo femminile.

La notizia è stata diffusa dai canali social di "Chi l'ha visto?". La scoperta sarebbe stata fatta da due escursionisti lo scorso 1 gennaio. I carabinieri hanno avviato accertamenti e sottoposto a sequestro l'intera area. Per avere ulteriori informazioni sull'identità della vittima, bisognerà aspettare l'esame del Dna.

In aggiornamento

Immagine
