Scomparsa da casa da 24 ore, si cerca la 19enne Martina Gargiullo: “Avvistata a Lecce, aiutateci” Apprensione a Brindisi per la scomparsa della 19enne Martina Gargiullo. Sarebbe stata avvistata alla stazione di Lecce. L’Associazione Penelope: “Si è allontanata da casa dopo le ore 15:00 del 7 gennaio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Puglia in apprensione per la scomparsa della 19enne Martina Gargiullo: come reso noto dall'Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, la giovane si sarebbe allontanata dalla sua casa a Brindisi il 7 gennaio dopo le ore 15:00.

Anche la madre ha lanciato un appello via social, affermando che la ragazza sempre ieri "da brindisi alle 15:39 ha preso un treno per Lecce, arrivata ha preso un taxi. Ultimo avvistamento ieri sera intorno alle 20, vicino all'Hotel Tiziano, poi si sono perse le sue tracce. Al momento della scomparsa indossava degli stivali neri, un jeans e un piumino nero corto".

Tante sono state le condivisioni dell'appello sui social. I genitori hanno anche presentato denuncia presso la Questura di Brindisi. Il suo telefono cellulare è stato ritrovato in un cestino della spazzatura nei pressi della stazione della città pugliese. Si segnala per altro che già lo scorso ottobre Martina era scomparsa per qualche giorno, salvo poi essere rintracciata a Bari. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’ordine o l'Associazione Penelope al numero 3299725717.