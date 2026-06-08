Spinea, scomparso da quattro giorni il 19enne Mattia Testi: ricerche in corso con droni e unità cinofile

Mattia Testi, 19enne di Spinea, è scomparso dal 4 giugno scorso, l’ultimo avvistamento è avvenuto in via Bennati. Sono in corso le ricerche: in campo Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione Civile con droni, unità cinofile e un elicottero del reparto volo di Venezia.

Mattia Testi, il 18enne scomparso.

È dal 4 giugno che la famiglia di Mattia Testi, 19 anni, non ha più sue notizie. Quattro giorni fa del ragazzo, nato a Mirano il 25 gennaio 2007, ma residente a Spinea, nel Veneziano, si sono perse le tracce. L'ultimo contatto o avvistamento certo è avvenuto in via Bennati, proprio nel territorio del Comune di residenza.

Da quel momento, però, il suo telefono risulta irraggiungibile e i tentativi di rintracciarlo non hanno dato alcun esito. A lanciare l'allarme e a diffondere ufficialmente la nota di ricerca è stato il Comune di Spinea. Sono state attivate le forze dell'ordine dopo la denuncia della famiglia.

Alla cittadinanza viene chiesta la massima collaborazione. Per agevolare le segnalazioni, l'amministrazione fa sapere che, al momento della scomparsa, il ragazzo indossava una felpa marrone con cappuccio e una t-shirt scura, con pantaloni corti di colore scuro e scarpe di colore nero.

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Inoltre, il Comune di Spinea informa che è in fase di attivazione il posto di comando avanzato con Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri e Polizia locale. Le operazioni prevedono l’avvio della bonifica dell’area, scandagliando con il gps la zona dell’ultimo avvistamento.

A supporto delle prime attività svolte dai Carabinieri, già impegnati nelle ricerche dalla mattina del 5 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti con personale specializzato per implementare le operazioni ed estendere le aree di ricerca.

Sul posto stanno operando unità specializzate in topografia applicata al soccorso, droni per la ricognizione aerea, unità cinofile e l'elicottero del reparto volo di Venezia, oltre a personale della Protezione civile. Le operazioni di ricerca interessano sia il centro abitato sia le aree extraurbane del territorio comunale.

"Come da prassi, dopo la ricognizione effettuata dall’elicottero dei vigili del fuoco, le ricerche partono dal punto in cui è stata segnalata la presenza della persona scomparsa, per poi estendersi progressivamente", si legge in un post diffuso sui social dal Comune. Anche il governatore Luca Zaia ha diffuso sui social un appello per trovare il ragazzo.

Chiunque abbia notizie o informazioni utili sul ragazzo o lo incontrasse, è pregato di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.