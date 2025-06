Scompare improvvisamente da casa, Nunzia trovata morta in un canale: i parenti la cercavano da ore

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Nunzia Ricciardo, la donna scomparsa improvvisamente da casa a Novara nella giornata di ieri. Il corpo senza vita della settantenne è stato rinvenuto oggi in un canale alla periferia della stessa città piemontese dove la signora abitava. La tragica notizia è arrivata nel pomeriggio di lunedì mentre le ricerche della donna si intensificavano dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti.

Nelle scorse ore, infatti, la figlia e i famigliari si erano presentati alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto pubblicando al contempo appelli social per chiedere aiuto nelle ricerche. La donna si era allontanata dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio, salendo a bordo della sua automobile e se ne erano perse le tracce.

“Ragazzi massima urgenza!!! La mia mamma è scomparsa da ieri pomeriggio da casa, Novara, con la sua auto. Non sappiamo come sia vestita e dove sia andata. Ultima zona del cellulare: Cameriano” recitava l’appello social con foto che è rimbalzato sulle varie bacheche e gruppi locali nelle ultime ore.

Proprio l’individuazione della sua vettura, di cui era stata fornita targa e foto, ha permesso di concentrare le ricerche di Nunzia Ricciardo su una zona limitata dove purtroppo poco dopo è stato rinvenuto il cadavere, un canale lungo la strada provinciale 11 che esce dalla città in direzione Vercelli, fra Novara e Cameriano.

Sul luogo sono intervenute forze dell’ordine e sanitari del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sulle circostanze della morte della settantenne sono in corso le indagini della polizia.

Si tratta della seconda persona annegata in un canale in queste ore nel novarese: questa notte un agricoltore di origini rumene aveva perso la vita a Cerano. Si era tuffato cercando un po' di refrigerio nella calura. Forse un malore lo ha stroncato