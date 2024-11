video suggerito

Scivola in montagna e cade davanti agli occhi dell'amico in valle Gesso: Lorenzo Dolza morto a 21 anni Il comune di Castelletto Stura piange la scomparsa improvvisa del ragazzo, fin da piccolo amante della montagna. Lorenzo era in gita al Colle delle Fenestrelle, nella zona del rifugio Soria Ellena, sopra Entracque, quando è scivolato ed è morto.

A cura di Biagio Chiariello

È morto a soli 21 anni durante un'escursione in montagna al Colle Fenestrelle, nell’alta Valle Gesso. Lorenzo Dolza è precipitato in un dirupo non lontano dal rifugio Soria Ellena, sopra Entracque, nella provincia di Cuneo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dell’amico con cui era uscito per una gita, intorno alle 15:30 di sabato pomeriggio, 16 novembre.

È stato proprio l’amico a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme ai finanzieri del SAGF e all’eliambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, Lorenzo e l’amico stavano percorrendo un tratto particolarmente impegnativo. Salendo su una piccola roccia, forse a causa del ghiaccio, il giovane ha perso la presa, scivolando e precipitando per decine di metri sotto lo sguardo impotente del compagno.

Oggi si attende il nullaosta per i funerali, che si svolgeranno a Castelletto Stura, dove Lorenzo viveva insieme al padre Valerio, alla madre Marisa e alla sorella minore Lucia. Il giovane lavorava presso il Centro genetico dell’Anaborapi a Carrù. Dal padre aveva ereditato l’amore per gli animali e per le escursioni in montagna, con il sogno di scalare un giorno il Monviso.

L’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il "Festin ed San Martin" di ieri, "in segno di rispetto per la grave tragedia che ha colpito la nostra comunità". "Vi invitiamo a unirvi a noi – si legge in una breve nota – nel ricordare le persone coinvolte in questo momento difficile".

Dall’Istituto Agrario Virginio, che Lorenzo aveva frequentato, lo ricordano così: "Un altro ragazzo della grande famiglia dell’Agrario mancherà da oggi all’appello: Lorenzo Dolza, ex studente della 5C Trasformazioni, diplomato nel 2022. Silenzioso, riservato, sorridente. Un bravissimo ragazzo, un lavoratore serio, con una grande passione per la montagna. La foto del suo profilo lo ritrae in parete, con il casco di protezione e un gran sorriso. Ancora storditi dalla notizia della sua tragica scomparsa, gli insegnanti del Virginio, insieme alla Dirigente e a tutto il personale della Scuola, uniti agli allievi di oggi e di ieri, si stringono alla mamma, al papà e alla sorellina di Lorenzo in questo momento così doloroso".