Scivola e precipita per 30 metri durante l'arrampicata con gli amici, giovane muore a Finale Ligure La vittima del terribile incidente a Finale Ligureè un ragazzo trentenne di nazionalità norvegese. Per motivi ancora da chiarire, il giovane è precipitato improvvisamente davanti agli occhi degli amici che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi a Finale Ligure dove un giovane escursionista è morto precipitando per circa 30 metri durante una arrampicata con gli amici nella zona della grotta dell’Edera. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di giovedì 12 settembre mentre il ragazzo era impegnato in una scalata tra le pareti rocciose della zona di Perti, frazione di Finale, in provincia di Savona.

La vittima del terribile incidente è un ragazzo trentenne di nazionalità norvegese. Per motivi ancora da chiarire, il giovane è precipitato improvvisamente davanti agli occhi degli amici che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sono stati loro a chiamare immediatamente i soccorsi che in poco tempo sono giunti sul posto.

Dopo l'allerta lanciata dalla centrale operativa del 112, sul luogo dell'incidente sono accorsi sia i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, sia il persone del soccorso alpino sia gli operatori sanitari. Vista la zona impervia e le condizioni dell'uomo, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. I soccorritori hanno raggiunto il trentenne, non senza difficoltà, e dopo averlo stabilizzato lo hanno condotto con codice di massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano. Lo scalatore è arrivato in ospedale condizioni critiche a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo la caduta e i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo.

Sul luogo dell'accaduto, una zona conosciuta e frequentata da chi pratica arrampicata sportiva, sono accorsi anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso ascoltando amici del giovane e testimoni della caduta per ricostruire i fatti.