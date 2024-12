video suggerito

Scivola durante un’escursione in montagna e precipita in un burrone: morta una donna di 51 anni Una donna di 51 anni è morta dopo essere precipitata in un burrone lungo un sentiero nel Comune di Canove, in provincia di Vicenza. La vittima si chiamava Sonia Dalla Vecchia ed era originaria di Schio. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 51 anni è morta dopo essere precipitata in un burrone lungo un sentiero nel Comune di Canove, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.00 della giornata di ieri, domenica 1 dicembre. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti che si trovavano sul posto e hanno allertato i soccorritori.

La vittima si chiamava Sonia Dalla Vecchia ed era originaria di Schio. Ieri era in escursione sul sentiero attrezzato che conduce alla Grotta del Popolo, nella zona della valle del Bisele, sull'Altopiano di Asiago, un percorso che in alcuni punti si trova a strapiombo, frequentato in inverno dagli appassionati di iceclimbing.

In base a quanto è stato ricostruito, la donna, che stava facendo l'escursione insieme a un'altra persona, è scivolata ed è precipitata in un burrone per circa 20 metri di altezza.

Leggi anche È morta a 17 anni Liz Hatton: la fotografa affetta da una forma rara di cancro aveva ispirato Kate Middleton

I Vigili del fuoco, arrivati da Asiago e Schio con il personale del Soccorso alpino e del Suem 118, hanno rapidamente raggiunto il luogo dell'incidente ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 51enne, sopraggiunto per i gravi traumi subiti durante la caduta.

Il recupero del corpo è stato impegnativo, a causa delle condizioni impervie del luogo dove è avvenuto l'incidente. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione della salma, poiché non è stato possibile l'intervento degli elicotteri, impegnati in altre missioni, la squadra del Soccorso Alpino ha provveduto al recupero insieme ai Vigili del fuoco presenti.

La barella è stata sollevata lungo la parete verticale della gola e poi spostata per contrappeso un centinaio di metri fino a raggiungere una strada sterrata. Da lì è stata poi accompagnata fino al carro funebre. Le operazioni si sono concluse verso le 17. Sul posto erano presenti un'ambulanza e i Carabinieri forestali.