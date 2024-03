Sciopero treni il 23 e 24 marzo 2024: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop Dalle ore 21 di oggi, sabato 23 marzo, alle ore 21 di domani, domenica 24 marzo 2024, scatta lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Italo e Trenord proclamato da alcune sigle sindacali autonome (Cub Trasporti, Sgb): orari, corse garantite e come richiedere il rimborso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

A partire dalle 21:00 di oggi, sabato 23 marzo fino alle ore 21:00 di domenica 24 marzo 2024 è in programma uno sciopero del trasporto ferroviario, a cui aderirà Trenitalia, Italo e Trenord. La protesta durerà 24 ore, come si legge sul sito ufficiale del Mit e a scioperare sarà il personale di macchina e di bordo del gruppo Fsi.

Italo e Trenitalia hanno reso noto l'elenco dei treni garantiti tra il 23 e 24 marzo; ad aderire alla protesta sarà anche Trenord. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb e i motivi sono importanti: salute e sicurezza, ma anche orario di lavoro, salario e Ccnl, come si legge nel comunicato delle stesse sigle sindacali.

Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo 2024, le motivazioni

Lo sciopero del trasporto ferroviario previsto dalle ore 21 di sabato 23 fino alle ore 21 di domenica 24 marzo è stato proclamato a livello nazionale. Una protesta nazionale lanciata da Cub trasporti/Sgb e Assemblea nazionale Pdm/Pdb che ha l'obiettivo di raggiungere un adeguamento dei salari rispetto all'inflazione per i macchinisti e i capitreno, ma anche un nuovo contratto nazionale e maggiore sicurezza e salute sul lavoro.

I sindacati lamentano turni massacranti per i lavoratori costretti a 11-12 ore al giorno di lavoro con un solo giorno di riposo di sole 7 ore. "I capitreno e i macchinisti sono pronti alla seconda azione di sciopero a sostegno della vertenza sul rinnovo contrattuale e, soprattutto, a sostegno della piattaforma rivendicativa nata da oltre 3000 questionari compilati dai lavoratori. L’auspicio è che tutti i capitreno e i macchinisti aderiscano in massa a questa agitazione" si legge nella nota diffusa dalle sigle sindacali.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 23 e 24 marzo 2024

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni regionali non sono garantiti, in quanto le fasce pendolari sono considerate, appunto, quelle dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali. Per i dettagli è comunque consultabile la sezione ‘treni garantiti in caso di sciopero‘ sul sito di Trenitalia.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Allo sciopero del 23 e 24 marzo aderisce anche Italo.

La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Anche Trenord aderisce allo sciopero dei trasporti

Anche Trenord protesta. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza della società lombarda e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Sabato sera saranno garantiti i treni con partenza prevista entro le ore 21:00 e che arrivino nella destinazione finale entro le ore 22:00. In caso di cancellazione dei convogli del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Domenica 24 marzo, in occasione della manifestazione “Stramilano 2024”, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti;

dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 – Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 – Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti.

Restano invariate le partenze e gli arrivi successivi.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni

Come sul sito di Italo, per quanto riguarda cancellazioni e ritardi di viaggi, "tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Con un ritardo in arrivo superiore ai 120 minuti, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. L’indennizzo verrà riconosciuto automaticamente entro 30 giorni tramite voucher o, se sei Iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo".

Per quanto riguarda Trenitalia, invece, sul sito ufficiale viene specificato che si può richiedere e ottenere il rimborso integrale (cioè senza alcuna trattenuta) del biglietto in caso di sciopero. Dunque, se si vuole rinunciare al viaggio, si può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. È possibile effettuare la richiesta presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile sul sito, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; o anche tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.