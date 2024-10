video suggerito

Sciopero generale oggi 18 ottobre, chi si ferma: aggiornamenti su trasporti e disagi città per città Gli aggiornamenti su trasporti e disagi città per città per lo Sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre. Diversi disagi nelle maggiori città Italia come Milano a causa del coinvolgimento del settore dei trasporti, ma difficoltà anche per lo stop di uffici e attività e per i cortei di protesta come a Roma e Napoli. I treni non sono coinvolti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sciopero generale oggi venerdì 18 ottobre con diversi disagi nelle maggiori città Italia a causa del coinvolgimento del settore dei trasporti, ma anche per lo stop di uffici e attività sia nel settore pubblico che privato come scuola, Inps e uffici della pubblica amministrazione. Gli aggiornamenti su trasporti e disagi città per città. La protesta indetta dai sindacati di Base SI COBAS prevede anche cortei e manifestazioni di piazza a livello territoriale oltre a un corteo Nazionale a Roma per domani. I treni non sono coinvolti.

“È iniziato il grande sciopero generale che investirà tutta Italia! I primi a bloccare i cancelli sono stati i lavoratori della SDA di Vimodrone e dei magazzini Unes sempre di Vimodrone. Sarà una lunga giornata e non sarà l’ultima e domani corteo Nazionale a Roma” scrivono dal sindacato di base che ha proclamato lo sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di venerdì 18 ottobre.

A Milano chiuse metro M2 (verde) e M4 (blu)

A Milano questa mattina dalle 8.45 chiuse le linee della metro M2 (verde) e M4 (blu) e molte corse degli autobus delle linee ATM sono saltate mentre sono in normale servizio le linee M1, M3 e M5. “Possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus” avverte l’azienda di trasporti locale.

A Roma protesta dei sindacati confederali

A Roma e Napoli non c’è sciopero dei trasporti ma disagi si riscontrano in entrambe le città. A Roma scendono in piazza Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che hanno organizzato una manifestazione di protesta per uno sciopero nazionale dei metalmeccanici del settore automotive. Il corteo riguarda soprattutto le strade del centro con partenza da piazza Barberini e arrivo a Piazza del Popolo alle 14. Oltre duecento i pullman di manifestanti arrivati da tutta Italia: linee bus deviate, strade chiuse e divieti di sosta.

A Napoli disagi per il G7 e cortei

A Napoli oggi gli iscritti al sindacato Si Cobas hanno bloccato in mattinata per alcune ore i varchi principali del porto mandando in tilt la circolazione stradale già pesantemente colpita per il vertice del G7 che ha imposto chiusure e divieti per questioni di sicurezza ma anche per cortei di protesta.

Anche a Torino cortei di protesta e bus deviati

Cortei di protesta anche a Torino dove l’azienda di trasporto locale Gtt non è coinvolta nell'azione di sciopero nazionale del trasporto pubblico locale ma gli autobus stanno subendo deviazioni e cambi di percorso per il corteo dei manifestanti.

Gli altri settori coinvolti nello sciopero generale

Alla sciopero di oggi, oltre ai trasporti, partecipano anche i lavoratori della scuola e i dipendenti Inps. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato la possibilità di "disagi causati dalla ridotta attività". I Vigili del fuoco, invece si asterranno dalle ore 8 alle ore 14. In ogni caso saranno assicurate alcune prestazioni indispensabili per evitare disservizi critici. Non son interessati dallo sciopero i servizi ferroviari di Trenitalia, Italo, e Trenord.