Manifestazione a Roma venerdì 18 ottobre 2024, orari e percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati Duecento pullman in arrivo a Roma per il corteo dei metalmeccanici del settore automotive indetto per venerdì 18 ottobre, dalle 9 alle 14. Le strade chiuse e le soste vietate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Venerdì 18 ottobre di sciopero revocato e manifestazioni a Roma dove è attesa la manifestazione nazionale dei metalmeccanici e settore automotive. I partecipanti arrivano da tutta Italia: attesi 200 pullman. Il corteo, organizzato dia sindacati, sfila per le vie del centro di Roma, da piazza Barberini a piazza del Popolo, percorrendo, fra le altre, via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio. La partenza è organizzata per le ore 9 della mattina, con la conclusione alle ore 14. Previste modifiche alla viabilità, deviazioni alle linee del bus e soste vietate.

Corteo automotive: orari e motivazione della manifestazione

Appuntamento alle 9 in piazza Barberini per il corteo del settore automotive a Roma per una manifestazione che dura fino alle ore 14 e prevede l'arrivo in piazza del Popolo, percorrendo le vie del centro. La manifestazione è stata indetta dai sindacati di settore, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil. Nella stessa giornata, come fa sapere la Cgil, scioperano anche i lavoratori delle "aziende dell’indotto automotive che applicano il CCNL sottoscritto dalle categorie del commercio, Filcams Fisascat Uiltucs, e i lavoratori in somministrazione rappresentati da Nidil Felsa Uiltemp".

Manifestazione di metalmeccanici: il percorso del corteo

Corteo nel cuore di Roma quello atteso per venerdì 15 ottobre. I partecipanti alla mobilitazione percorrono le vie del centro da piazza Barberini a piazza del Popolo: via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio. Le modifiche alla viabilità, però, sono previste anche altrove per permettere la sosta dei pullman che hanno trasportato i partecipanti del corteo.

Protesta metalmeccanici: strade chiuse e le linee bus deviate

Per permettere lo svolgimento del corteo sono previste le modifiche alla viabilità. In particolare, alcune linee del bus che percorrono le strade della manifestazione subiscono dei cambiamenti o delle limitazioni di percorso. Le linee coinvolte sono:

52,

53,

61,

62,

63,

80,

83,

85,

100,

119,

160,

492,

590.

Non soltanto. A partire dall'una della notte fra giovedì 14 e venerdì 15, per permettere la discesa dei manifestanti sono disposti divieti di sosta (fatta eccezione per le auto disabili e a targa diplomatica), con rimozione in viale del Castro Pretorio, nel tratto antistante la Biblioteca Nazionale.

Per la sosta dei 200 pullman che li accompagnano a Roma, invece, i divieti di sosta con rimozione si trovano:

viale Giorgio Washington (ambo i lati), nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco;

lungotevere delle Navi, lato fiume Tevere, nel tratto compreso da Ponte Matteotti a via Gaetano Filingeri;

lungotevere della Vittoria, lato fiume Tevere, nel tratto compreso da lungotevere Oberdan a piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere Oberdan, lato fiume Tevere, nel tratto compreso da Ponte Risorgimento a lungotevere della Vittoria;

piazzale Maresciallo Diaz, area di parcheggio compresa tra viale Paolo Boselli e via Giusti della Farnesina;

via dei Gladiatori, lato campi sportivi, nel tratto compreso da piazzale Maresciallo Giardino al cancello Tribuna Monte Mario.