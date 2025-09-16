Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop

Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. La protesta indetta dai sindacati di base “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele” ma anche contro “l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari” e “lo sfruttamento sul lavoro”.

Sciopero generale lunedì 22 settembre per 24 ore in tutta Italia proclamato dai sindacati di base per Gaza e contro la guerra e lo sfruttamento dei lavoratori in genere. Coinvolti tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa di lunedì, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti sia locali che nazionali. Lo sciopero riguarderà treni, autostrade e navi mentre sarà escluso il trasporto aereo ma con orari e modalità diverse in base al settore.

Le motivazioni dello sciopero generale di lunedì 22 settembre

A proclamare lo sciopero generale del 22 settembre sia l’Unione Sindacale di Base (Usb) sia la confederazione unitaria di Base (Cub) a cui si sono uniti il Sindacato Generale di Base e L'Unione Sindacale Italiana. La protesta dei lavoratori indetta “contro il Genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele e per il sostegno incondizionato alla missione della Global Sumud Flotilla; Per le sanzioni ad Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali con Israele; Contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari; Per la Pace anche nel conflitto Russia-Ucraina; Contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori; Contro l’assenza di politiche sociali e industriali capaci di affrontare le transizioni in corso”.

Sciopero generale lunedì 22 settembre: settori coinvolti, chi si ferma e in quali orari

Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre riguarderà tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi i trasporti nazionali e locali e i servizi al cittadino ma con varie modalità:

Per i treni lo stop va dalle 21 del 21 settembre alle 20.59 del 22 settembre;

Per il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica durerà 24 ore ma con varie modalità;

Per i Taxi dalle 00.00 alle 23.59

Per le Autostrade: dalle 22 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre

Per i porti: intera giornata

Per i Vigili del fuoco: lo Sciopero sarà di 4 ore e inizierà, per il personale turnista, alle ore 09 e terminerà alle ore 13 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Lo Sciopero Generale del 22 settembre non interesserà invece il comparto aereo e aeroportuale a causa di astensioni dal lavoro proclamate in precedenza. Durante lo sciopero generale saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge come le fasce orarie di garanzia che per il trasporto ferroviario vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.