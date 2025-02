video suggerito

Sciopero aeroporti il 5 febbraio, a rischio i voli per 24 ore: orari garantiti e scali interessati Domani, mercoledì 5 febbraio, rischia di essere un mercoledì nero per chi viaggia in aereo: sono ben due infatti gli scioperi in programma per il settore. In particolare un'agitazione di 24 ore proclamata da Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato che interesserà diversi scali in tutta Italia. Previste le consuete fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21).

A cura di Biagio Chiariello

Domani, mercoledì 5 febbraio, sono in programma due scioperi nel settore aereo: il primo a carattere nazionale durerà 24 ore e interesserà diversi scali in tutta Italia: a proclamarla sono state le sigle sindacali Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato; il secondo sarà di 4 ore, dalle 12 alle 16, e riguarderà i dipendenti di SEA Prime nell'aeroporti di Milano Linate.

Come sempre, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) garantirà i voli nelle fasce protette nelle giornate di sciopero, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Gli orari dello sciopero il 5 febbraio e le fasce di garanzia

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono in programma due scioperi nel settore aeroportuale. Il primo, della durata di quattro ore, si terrà dalle 12:00 alle 16:00 e coinvolgerà il personale di SEA Prime, attivo presso l’aeroporto di Milano Linate. Il secondo, di carattere nazionale, avrà una durata di 24 ore e interesserà non solo lo scalo milanese, ma anche diversi altri aeroporti sul territorio italiano.

Come di consueto, l’Enac assicurerà l’operatività dei voli nelle fasce orarie protette durante i giorni di sciopero, ovvero dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale di Enac. Si raccomanda ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo direttamente sui siti delle compagnie aeree e di recarsi in aeroporto con ampio anticipo, poiché potrebbero verificarsi ritardi nelle operazioni.

Gli scali interessati dallo sciopero negli aeroporti il 5 febbraio

Nel dettaglio, lo sciopero coinvolgerà il personale delle società di handling, ovvero quelle che forniscono servizi di assistenza negli aeroporti, sia a terra che nelle operazioni di transito tra i voli.

A incrociare le braccia sarà il personale delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers, tra cui Airport Handling, Aviapartner, Aviation Services, BGY International Services, Gestione Aeroporto Pantelleria, GH Italia, Sagat Handling, SPD, Sogaerdyn, Swissport e Toscana Aeroporti Handling.

Nel dettaglio gli scali in cui potrebbero verificarsi disagi:

Linate e Malpensa: operano Airport Handling, Aviapartner, Swissport e SPD;

Torino: coinvolte Aviapartner e Sagat Handling;

Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone: operazioni gestite da Aviapartner;

Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia: servizi offerti da Aviation Services;

Bergamo: attività svolte da BGY International Services;

Cagliari: gestito da Sogaerdyn.

Pantelleria: operazioni affidate a Gestione Aeroporto Pantelleria.

Firenze e Pisa: interessate Toscana Aeroporti Handling.

Come richiedere il rimborso dei biglietti in caso di ritardi o cancellazioni dei voli

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 261 del 2004, in caso di volo cancellato o di un ritardo significativo, la compagnia aerea ha l'obbligo di offrire ai passeggeri un'alternativa di viaggio che consenta di raggiungere la destinazione finale, oppure il rimborso totale del biglietto acquistato. Inoltre, deve garantire l'accesso a buoni per la consumazione di pasti e bevande, la sistemazione in hotel se la partenza viene posticipata al giorno successivo, la possibilità di effettuare fino a due chiamate telefoniche (oppure inviare fax o e-mail) e il trasporto da e per l’aeroporto nel caso in cui venga fornito un pernottamento.

Per far valere i propri diritti, il primo passo è presentare un reclamo scritto direttamente alla compagnia aerea, preferibilmente tramite i moduli disponibili sui loro siti ufficiali, così da velocizzare la gestione della richiesta. Per i voli internazionali all'interno dell'Unione Europea, è possibile rivolgersi al Centro Europeo dei Consumatori in Italia, organismo che opera con il supporto della Commissione Europea e degli Stati membri. Se la causa del ritardo o della cancellazione non è chiara, si può inoltrare una segnalazione all'ENAC o alla società di gestione dell'aeroporto di partenza. Nel caso in cui queste vie non portino a una soluzione soddisfacente, sarà necessario avviare una procedura di conciliazione obbligatoria presso l'ART, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, prima di valutare eventuali azioni legali.