Sciopero aerei venerdì 9 febbraio 2024, orari e voli garantiti: trasporto a rischio per 24 ore Venerdì 9 febbraio 2024 è prevista una protesta riguardante il settore aereo proclamata dalle sigle sindacali Ost Cub Trasporti, Osr Usb lavoro privato, Adl Varese e Flai trasporti e servizi. Il trasporto aereo è a rischio fino a 24 ore. L’elenco dei voli cancellati e le istruzioni per i passeggeri coinvolti nello sciopero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per chi si sposta in aereo venerdì 9 febbraio 204 potrebbe essere una giornata complicata: è stato infatti indetto uno sciopero del trasporto aereo con voli a rischio per 24 ore.

La protesta (proclamata da Ost Cub Trasporti, Osr Usb lavoro privato, Adl Varese e Flai trasporti e servizi) riguarderà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti dalle ore 00.01 alle ore 23:59, del personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti per quattro ore, dalle 12:30 alle 16:30, e i lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling aderenti Assohandlers.

L'Enac ha pubblicato l'elenco dei voli garantiti e che Ita Airways ha già cancellato 48 voli nazionali.

Sciopero degli aerei venerdì 9 febbraio 2024, le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Uiltrasporti, Unione sindacale di base, Confederazione unitaria di base e Federazione lavoratori autonomi italiani

I rappresentanti dei lavoratori chiedono migliori condizioni contrattuali: aumenti del compenso mensile; bonus una tantum di 500,00 Euro; riconoscimento di alcuni scatti di anzianità; incentivo "produttività"; mantenimento degli accordi migliorativi sulla previdenza; altri benefici (come ticket-restaurant).

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero del trasporto aereo scatterà già dalla mezzanotte di venerdì e andrà avanti per l’intera giornata. Inoltre, dalle 12.30 alle 16.30 si tiene lo sciopero del personale navigante della compagnia aerea Air Dolomiti, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

Come informa l’Enac, infatti, lo sciopero è dalle ore 00:01 alle 24:00 del 6 febbraio 2024; la stessa società fa sapere che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

L'elenco dei voli garantiti venerdì 9 febbraio 2024

Come sempre in caso di sciopero aerei, ci sono fasce di garanzia e un elenco dei voli garantiti. L’ente nazionale per l’Aviazione Civile comunica infatti che anche per venerdì 9 febbraio sono garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00.

Inoltre sono garantiti i voli di collegamento con le isole e i voli intercontinentali in partenza qui elencati:

EJU 3583 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3584 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

RYR 4562 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

VLG 6534 BARCELLONA (LEBL) CATANIA (LICC)

VLG 6535 CATANIA (LICC) BARCELLONA (LEBL)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE1135 ROMA (LIRF) OLBIA (LIEO)

VOE1134 OLBIA (LIEO) ROMA (LIRF)

VOE1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

GFA 026 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 235 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) QUEEN ALIA (OJAI)

ABY 713 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)WMT

5691 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

Nord America

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTRÉAL (CYUL)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Area Sud Est Asiatico

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) LA ROMANA (MDLR)

Africa

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

La lista dei voli cancellati Ita Airways

"A seguito della proclamazione dello sciopero nazionale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e dello sciopero locale del personale delle società del settore Handling di Milano della durata di 24 ore previsti per la giornata di venerdì 9 febbraio 2024 potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways. La Compagnia si è vista costretta a cancellare 48 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli intercontinentali". Questo il comunicato della principale compagnia di volo italiana.

Per questo invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario, i viaggiatori potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 13 febbraio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Voli cancellati del 9 febbraio 2024

AZ 221 LONDON CITY MILANO – LINATE

AZ 222 MILANO – LINATE LONDON CITY

AZ 1287 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1288 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1291 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1298 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1299 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1311 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1314 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1463 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1475 ROMA – FIUMICINOVENEZIA

AZ 1530 MILANO – LINATE CAGLIARI

AZ 1552 MILANO – LINATE CAGLIARI

AZ 1559 CAGLIARI MILANO – LINATE

AZ 1561 CAGLIARI MILANO – LINATE

AZ 1576 MILANO – LINATE CAGLIARI

AZ 1577 CAGLIARI MILANO – LINATE

AZ 1652 BARI MILANO – LINATE

AZ 1653 MILANO – LINATE BARI

AZ 1654 BARI MILANO – LINATE

AZ 1655 MILANO – LINATE BARI

AZ 1675 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1677 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1678 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1682 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1702 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1704 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1713 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1714 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1723 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1743 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1764 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 1765 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1771 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1786 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 1787 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1790 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 2032 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

AZ 2034 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

AZ 2037 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2038 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

AZ 2044 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

AZ 2045 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2071 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2133 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO