Sciopero aerei il 15 luglio 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 8 ore Per la giornata di sabato 15 luglio 2023 è previsto uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe causare ritardi, disagi e cancellazione di voli per tutta la giornata. Lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl avrà una durata di 8 ore circa.

Dopo lo sciopero dei treni, che causerà problemi ai viaggiatori nella giornata di oggi e per quella di domani, è previsto nella giornata di sabato 15 luglio, uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe causare ritardi o cancellazioni dei voli fino a 8 ore. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18.

Il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in incrocerà le braccia per protestare contro il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni. Negli stessi orari non lavoreranno neppure piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling (con Filt Cgil) e Malta Air (dalle 12 alle 16) che opera i voli di Ryanair.

Le sigle sindacali promotrici dello sciopero sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Alla base della protesta, un accordo sottoscritto e definito "totalmente insoddisfacenti per i piloti e la categoria di lavoratori del settore". La "totale chiusura al dialogo da parte delle compagnie", sottolineano i sindacati, avrebbe portato allo sciopero di categoria.

Sciopero il 15 luglio 2023, le motivazioni della protesta

Alla base della protesta, gli accordi insoddisfacenti siglati dalle compagnie aeree e la "mancanza di dialogo per il bene dei lavoratori" che hanno quindi deciso di aderire allo sciopero promosso da Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali.

Lo sciopero risparmierà solo alcuni voli "garantiti" e riportati in un pdf allegato sul sito ufficiale dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione. Lo stop ai servizi riguarderà la fascia oraria dalle 10 alle 18 e quella dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air (Ryanair). Possibili disagi e cancellazione dei voli, con eccezione di alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà i voli e i viaggiatori dalle 10 alle 18 e dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air. Lo stop voluto dalle sigle sindacali potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli per almeno 8 ore con le eccezioni indicate sul sito ufficiale di Enac. Gli aerei garantiti nel corso dello sciopero sono riportati nella lista pubblicata online.

L'elenco dei voli garantiti il 15 luglio 2023

I voli garantiti per la giornata del 15 luglio riguarderanno i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera e con esclusione del traffico continentale e i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, i voli compresi nelle "fasce di tutela" saranno comunque effettuati.

L'elenco completo dei voli esclusi dallo sciopero.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni dei voli

I viaggiatori che avranno bisogno di rimborsi in caso di ritardi o cancellazioni dei voli dovute allo sciopero, devono sapere che lo stop voluto dai sindacati rientra nelle circostanze eccezionali, ossia eventi che sfuggono al controllo della compagnia aerea. In questo caso il vettore non ha colpe, perché non avrebbe potuto prevederlo o impedirlo.

Per richiedere il rimborso del biglietto, il viaggiatore deve attivarsi quanto prima per accelerare i tempi di ottenimento di quanto pagato per il volo mai decollato. Per ottenere il rimborso in caso di volo cancellato o ritardo per sciopero, il cliente dovrà conservare il biglietto e la carta d'imbarco da esibire al momento della richiesta. Tutta la documentazione andrà allegata alla domanda formulata dal passeggero alla compagnia di viaggio coinvolta.