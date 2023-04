Schianto tra due auto nel Barese, muore una donna: grave il marito. Ferito anche un 24enne È di un morto e due feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto tra Trani e Corato nella notte tra sabato e lunedì. Una donna di 63 anni è morta, mentre il marito è ricoverato in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente tra Trani e Corato

Non c'è stato nulla da fare per Maria Balducci, la donna di 63 anni vittima di un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte sulla Trani-Corato. Era in auto con il marito quando c'è stato lo scontro con un'altra vettura, una Golf condotta da un 24enne. La 63enne è morta poco dopo il ricovero in ospedale, mentre il marito un uomo di 64 anni è ricoverato al “Bonomo” di Andria.

L'allarme è stato lanciato la scorsa notte intorno all'una quando è avvenuto lo scontro tra le due vetture: l'utilitaria a bordo della quale viaggiavano marito e moglie e la Golf guidata dal 24enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 238 che collega Corato a Trani, nel nord Barese.

L'auto finita contro il guardrail dopo l'impatto con la seconda vettura

Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, intervenuti sul posto con 118 e vigili del fuoco, l'auto con alla guida il 24enne avrebbe tamponato e travolto la Fiat Punto con a bordo la coppia di coniugi. L'impatto tra le due auto, entrambe dirette a Corato, è stato violentissimo, soprattutto a causa della pioggia: il manto stradale reso viscido dall'acqua ha fatto sì che le macchine si girassero più volte su se stesse, finendo prima contro il guard-rail e poi fuori strada.i feriti soccorsi dal personale del 118 sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale.

La 63enne è deceduta subito dopo il suo arrivo nell'ospedale "Bonomo" di Andria in cui è ricoverato il marito. Il 24enne invece è stato medicato nel pronto soccorso dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta: è stato dimesso poco dopo, e le sue condizioni sono buone. Il marito soccorso e trasportato nel medesimo ospedale della moglie è ancora ricoverato, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando di Molfetta, sul posto per i rilievi.