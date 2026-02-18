Scende dall’auto in panne per controllare un guasto ma viene investito e ucciso sulla Milano-Torino

Stando a quanto accertato la vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto. Un’altra vettura ha tamponato la sua, che lo ha travolto e ed è finita in mezzo alla carreggiata, coinvolgendo una terza macchina.

Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di ieri lungo l’autostrada Torino-Milano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Stando a quanto accertato il cinquantenne stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto all’altezza di Balocco, in provincia di Vercelli. Un’altra vettura ha tamponato la sua, che lo ha travolto e ed è finita in mezzo alla carreggiata, coinvolgendo una terza macchina.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Medici e infermieri sono riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo all’ospedale di Novara ma le sue condizioni sono apparse subito troppo gravi. L’uomo è stato dichiarato morto poche ore più tardi.