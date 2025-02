Scende dall’auto e viene travolta da un’altra vettura: donna viva per miracolo, la scena ripresa in un video Una donna è stata travolta da un’auto in corsa dopo essere scesa dalla sua vettura ed è miracolosamente sopravvissuta, riportando solo ferite lievi. È successo a Cerignola, nel Foggiano. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona e il video diffuso in rete. Indagini in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini dell'investimento riprese da una telecamere.

È stata travolta da un'auto in corsa dopo essere scesa dalla sua vettura ed è miracolosamente sopravvissuta. È successo a Cerignola (in provincia di Foggia), in via Ofanto, nei pressi di Piano delle Fosse, nella mattinata di martedì 18 febbraio.

Protagonista della tragedia sfiorata è una donna che è stata investita riportando fortunatamente solo ferite lievi. La scena dell'incidente è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza posizionata proprio nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il fatto.

Nelle immagini, che sono state diffuse sul web e sono circolate nelle scorse ore, si vede la signora, di cui non sono state rese note le generalità, scendere con una stampella dalla sua macchina, una Fiat Panda. Poco dopo nell'inquadratura appare l'altra auto che la travolge.

Il mezzo sopraggiunge a velocità sostenuta, quasi si ribalta e, oltre a prendere in pieno la donna, riesce a spingere in avanti di qualche metro l'altro veicolo. Da questo scende immediatamente un'altra persona, forse un conoscente o un parente della vittima, che preoccupata si avvicina per cercare di capire come stia la signora.

Non è chiaro cosa abbia causato l'investimento, il conducente potrebbe aver perso il controllo dell'autovettura, ma questo aspetto è ancora in fase di accertamento. Come già anticipato, per fortuna la donna travolta dal mezzo avrebbe riportato soltanto ferite lievi e, riferiscono i quotidiani locali, per la guarigione delle lesioni i medici hanno parlato di una prognosi di pochi giorni.

Sul caso stanno attualmente indagando le forze dell'ordine con l'obiettivo di comprendere l'esatta dinamica dell'incidente, scoprire che cosa abbia causato la perdita del controllo del mezzo e valutare le eventuali responsabilità del conducente dell'auto che ha investito la signora.