Attualità
video suggerito
video suggerito

Scende dall’auto dopo uno sbandamento e viene investito da un’auto pirata: morto un uomo a Perugia

Stando a quanto emerso finora, l’uomo sarebbe sceso dall’auto in carreggiata Sud dopo aver urtato la segnaletica di cantiere. In quel momento è stato investito da un’auto pirata.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Davide Falcioni
1 CONDIVISIONI
Immagine

È deceduto l'uomo di 46 anni investito ieri sera sul raccordo Perugia Bettolle all’altezza di Torricella da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. L’uomo, di origini camerunensi e residente a Chianciano Terme, è morto all’ospedale di Perugia, dove era stato trasportato in codice rosso e dove i medici gli avevano prestato le prime cure. Sarà ora la Procura di Perugia a dover fare piena luce su quanto accaduto, innanzitutto mettendosi sulle tracce del pirata della strada.

Stando a quanto emerso finora, il 46enne sarebbe sceso dall’auto in carreggiata Sud dopo aver urtato la segnaletica di cantiere presente in quel tratto del raccordo Perugia Bettolle, dove è presente un restringimento di carreggiata e si viaggia solo sulla corsia di marcia. Qui, all’altezza del cantiere di Torricella, l'uomo è stato travolto da un automobilista che poi ha tirato dritto, non fermandosi a prestare soccorso. Il camerunense ha riportando lesioni che fin dai primi istanti sono apparse ai soccorritori gravissime. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 46enne è deceduto nella tarda mattinata di oggi.

Le indagini su quanto accaduto sono tuttora in corso e saranno determinanti eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. In base a quanto emerso lungo la carreggiata sarebbero stati rinvenuti dei resti dell’auto del pirata della strada, su cui naturalmente sono in corso accertamenti.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
L'addio
di Vannacci
Vannacci: "Salvini ha tradito gli ideali della Lega. Darò una svegliata al centrodestra"
Salvini: "L'addio di Vannacci non mi preoccupa, è un capitolo chiuso". Ma non fa autocritica
Quando Vannacci assicurava: "Resto nella Lega, ho dato la mia parola d'onore"
Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrare
Vannacci esce dalla Lega, l'annuncio ufficiale. Salvini: "Da un generale ti aspetti lealtà, elettori traditi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views