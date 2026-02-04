Scende dall’auto dopo uno sbandamento e viene investito da un’auto pirata: morto un uomo a Perugia

Stando a quanto emerso finora, l’uomo sarebbe sceso dall’auto in carreggiata Sud dopo aver urtato la segnaletica di cantiere. In quel momento è stato investito da un’auto pirata.

È deceduto l'uomo di 46 anni investito ieri sera sul raccordo Perugia Bettolle all’altezza di Torricella da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. L’uomo, di origini camerunensi e residente a Chianciano Terme, è morto all’ospedale di Perugia, dove era stato trasportato in codice rosso e dove i medici gli avevano prestato le prime cure. Sarà ora la Procura di Perugia a dover fare piena luce su quanto accaduto, innanzitutto mettendosi sulle tracce del pirata della strada.

Stando a quanto emerso finora, il 46enne sarebbe sceso dall’auto in carreggiata Sud dopo aver urtato la segnaletica di cantiere presente in quel tratto del raccordo Perugia Bettolle, dove è presente un restringimento di carreggiata e si viaggia solo sulla corsia di marcia. Qui, all’altezza del cantiere di Torricella, l'uomo è stato travolto da un automobilista che poi ha tirato dritto, non fermandosi a prestare soccorso. Il camerunense ha riportando lesioni che fin dai primi istanti sono apparse ai soccorritori gravissime. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 46enne è deceduto nella tarda mattinata di oggi.

Le indagini su quanto accaduto sono tuttora in corso e saranno determinanti eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. In base a quanto emerso lungo la carreggiata sarebbero stati rinvenuti dei resti dell’auto del pirata della strada, su cui naturalmente sono in corso accertamenti.