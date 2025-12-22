Scende dall’auto dopo aver bucato una gomma, 50enne travolto e ucciso da un furgone a Sava

Un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto in seguito alla foratura di uno pneumatico. Il tutto è avvenuto all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, sulla Strada Statale 7 Ter Salentina, all’altezza di Sava.

Immagine di repertorio.

Un uomo di circa 50 anni è stato investito da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto, ferma a causa di un problema tecnico, lungo la Strada Statale 7 Ter Salentina. L'incidente si è verificato intorno all'alba di questa mattina, lunedì 22 dicembre. La vittima stava percorrendo la strada verso Manduria (Taranto) e si trovava all'altezza del territorio comunale di Sava quando, forse a causa di una ruota forata, si è dovuto fermare.

Il 50enne è sceso dall'auto per verificare l'entità del danno e una volta in strada, è stato travolto da un furgone. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, allertato per prestare i primi soccorsi al conducente dell'auto. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne, mentre i carabinieri della compagnia di Manduria hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le forze dell'ordine hanno bloccato la viabilità per alcune ore per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso. La carreggiata è stata poi liberata dalla vettura rimasta ferma a bordo strada, mentre il conducente del furgone è stato ascoltato per ricostruire quanto accaduto negli istanti prima del sinistro stradale.

