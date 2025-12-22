Attualità
video suggerito
video suggerito

Scende dall’auto dopo aver bucato una gomma, 50enne travolto e ucciso da un furgone a Sava

Un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto in seguito alla foratura di uno pneumatico. Il tutto è avvenuto all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, sulla Strada Statale 7 Ter Salentina, all’altezza di Sava.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un uomo di circa 50 anni è stato investito da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto, ferma a causa di un problema tecnico, lungo la Strada Statale 7 Ter Salentina. L'incidente si è verificato intorno all'alba di questa mattina, lunedì 22 dicembre. La vittima stava percorrendo la strada verso Manduria (Taranto) e si trovava all'altezza del territorio comunale di Sava quando, forse a causa di una ruota forata, si è dovuto fermare.

Il 50enne è sceso dall'auto per verificare l'entità del danno e una volta in strada, è stato travolto da un furgone. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, allertato per prestare i primi soccorsi al conducente dell'auto. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne, mentre i carabinieri della compagnia di Manduria hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le forze dell'ordine hanno bloccato la viabilità per alcune ore per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso. La carreggiata è stata poi liberata dalla vettura rimasta ferma a bordo strada, mentre il conducente del furgone è stato ascoltato per ricostruire quanto accaduto negli istanti prima del sinistro stradale.

Leggi anche
Neonata di 2 mesi sbalzata dall'auto e morta in A5, l’autista del furgone: "Ho urtato un animale"

Si ipotizza che il conducente del furgone non si sia accorto dell'uomo a bordo strada, travolgendolo. La pista più accreditata è quella del tragico incidente. Dopo le formalità di rito, la carreggiata è stata nuovamente aperta al traffico, mentre il conducente del mezzo pesante è stato ascoltato dalle autorità che per prime hanno effettuato i rilievi investigativi sull'accaduto.

Il furgone avrebbe infatti centrato l'automobilista in pieno, senza lasciargli scampo. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il 50enne non vi è stato nulla da fare perché deceduto sul colpo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra in
Ucraina
Putin: "Pronto al dialogo con Macron". Autobomba esplode a Mosca: muore generale
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Ucraina, Putin: “Pronti a fermare gli attacchi in profondità in caso di elezioni ucraine”
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views