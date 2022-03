Scende dal tir in panne e viene travolto, camionista morto in incidente in A26 a Casale Monferrato La vittima è un uomo di 52 anni. Il camionista è stato investito da un’auto mentre era fermo sulla corsia di emergenza del trato piemontese dell’autostrada A26.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un tragico incidente stradale è costato la vita a un camionista oggi lungo l’autostrada A26 a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. La tragedia nella mattina di oggi mercoledì 2 marzo nel tratto piemontese della A26 tra Alessandria e Casale. La vittima è un uomo di 52 anni di nazionalità bulgara. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo è stato investito da un’auto mentre era fermo sulla corsia di emergenza dell’autostrada per un guasto al suo mezzo pesante. Pare che la vittima abbia avuto problemi al tir e che si sia fermato per accertarsi del problema. Dopo essere sceso dalla cabina di guida e mentre camminava a fianco del mezzo per verificare il problema, una vettura lo avrebbe centrato in pieno uccidendolo.

Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 di stamani sulla carreggiata in direzione nord della A26, al km 71 in direzione di Casale Monferrato, nei pressi della galleria di San Salvatore Monferrato. Inutili per il camionista i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte dei altri automobilisti. Il camionista è morto praticamente sul colpo e i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Sul luogo della tragedia, oltre all’ambulanza del 118, anche gli uomini della Polizia Stradale di Alessandria a cui spetta il compito dei rilievi e di ricostruite l’accaduto, e gli addetti della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia per ristabilire la viabilità. La tragedia non ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico perché non ha richiesto la chiusura totale del tratto dell’autostrada.