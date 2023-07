Scelto a caso e massacrato di botte in piazza: 5 giovani arrestati per tentato omicidio a Foggia Due minorenni e tre appena maggiorenni arrestati oggi a Foggia per l’aggressione avvenuta in pieno centro la notte del 24 giugno scorso contro un 39enne che non li aveva mai visti. Alla vittima calci in testa, sputi e sigaretta spenta addosso quando era già svenuto.

A cura di Antonio Palma

“Non li conoscevo assolutamente. Ero a Foggia da 15 giorni per cercare lavoro nei campi. Non ricordo nulla di quella sera, tranne i calci e i pugni poi sono finito a terra e mi sono svegliato in ospedale”, è il terribile racconto del 39enne di origine marocchina brutalmente aggredito da un gruppo di giovanissimi la notte del 24 giugno scorso nel pieno centro di Foggia, in Piazza Mercato. Per la sua aggressione oggi la polizia ha arrestato 5 giovanissimi tra cui due minori e tre appena maggiorenni con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata.

Un’aggressione brutale a sediate, calci e pugni in pieno volto che è proseguita anche quando l’uomo era a terra privo di sensi con sputi e addirittura una sigaretta spenta addosso. Nel corso dell'aggressione, alla vittima infine sarebbe stata rubata anche una collana. Nonostante il tutto sia avvenuto in una affollata piazza, per ricostruire il tutto è stato necessario l’uso delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l’intera sequenza.

Come ha sottolineato oggi il Questore “non c’è stata collaborazione della cittadinanza durante e dopo la brutale aggressione. Nessuno ci ha riferito nulla. La nostra attività è stata svolta attraverso i sistemi di videosorveglianza, fondamentali per implementare il senso di sicurezza cittadina”.

Solo grazie ai video dunque si è risaliti ai 3 giovani, poco più che maggiorenni, e ai due minori nei confronti dei quali il Gip presso il Tribunale di Foggia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due maggiorenni sono finiti nel carcere di Foggia, mentre i minorenni sono stati affidati all’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’aggressione intorno alle 2 di notte del 24 giugno scorso in Piazza Mercato, luogo della movida foggiana. La vittima era intenta a consumare una bevanda davanti ad un locale quando sarebbe stata accerchiata dai cinque soggetti che, verosimilmente per futili motivi, dapprima lo avrebbero colpito violentemente e poi, quando la vittima era ormai esanime a terra, si sarebbero accaniti su di lui con altri colpi e calci al capo. Un particolare che esprime la crudeltà del violento gesto e che, ad aggressione terminata, mentre la vittima era già svenuta a terra, uno degli aggressori si sarebbe avvicinato alla persona offesa e gli avrebbe spento una sigaretta sul costato.

La vittima, trasportata in codice rosso presso il locale Pronto Soccorso, è stato anche sottoposto a un delicato intervento chirurgico. "Ho ancora dolore alla bocca a causa dei calci ricevuti e non riesco a parlare ancora bene" ha raccontato il 39ene che è andato via dalla Puglia per trovare lavoro altrove