Un tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Scarperia, in provincia di Firenze. La vittima è una ragazza di 22 anni, deceduta sul colpo su viale Kennedy, poco prima della mezzanotte. La giovane avrebbe urtato con la sua auto un ostacolo laterale, probabilmente un albero. A causa dell'impatto è rimasta bloccata nelle lamiere del veicolo. Sono ancora in corso accertamenti su causa e dinamica del sinistro stradale. Attualmente sono all'opera i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e i sanitari del 118 per i primi soccorsi. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, per la ragazza però non c'è stato niente da fare fin dai primi istanti. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere della sua auto, affidandola al 118 che però, nonostante i tentativi di soccorso, ha potuto soltanto costatare l'avvenuto decesso della 22enne.

Secondo le prime indiscrezioni, coinvolto nell'incidente anche un ragazzo di 24 anni che però è rimasto lievemente ferito. Questi sono dettagli ancora da confermare, come l'identità della ragazza, che ancora non è stata resa nota pubblicamente. La giovane, dopo le 23.00, si sarebbe schiantata contro un albero per cause ancora in corso di accertamento. Dalle prime indiscrezioni, sembra che la ragazza lavorasse al "Sottosopra", noto locale di Scarperia.

Sembra che viale Kennedy rappresentasse già una zona delicata per gli automobilisti a causa della scarsa illuminazione che l'avrebbe resa più volte lo scenario di tragici incidenti d'auto, soprattutto di sera o nelle giornate di maltempo. Più di una volta era stata discussa la necessità di rimettere a nuovo questa strada, soprattutto in occasione di scontri più o meno gravi avvenuti con pioggia, maltempo e scarsa visibilità che hanno reso la scarsa illuminazione fatale per chi guidava.