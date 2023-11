Scaraventato nei campi con la sua bici, 41enne muore mentre va al lavoro: caccia all’auto pirata Il 41enne è stato trovato nei campi mentre andava al lavoro a Sandrigo, in provincia di Vicenza, ed morto poco dopo in ospedale a Vicenza. Le forze del’ordine si sono concentrate ora sui sistemi di videosorveglianza della zona per poter risalire a quanto accaduto.

Riverso esanime in un campo a pochi metri dalla carreggiata e a pochi passi dalla sua bici con evidenti segni di danneggiamento, così è stato trovato un 41enne vicentino residente a Monticello Conte Otto, morto tragicamente ieri mentre andava al lavoro a Sandrigo, in provincia di Vicenza. Il sospetto è che l’uomo possa essere stato investito da un’auto o un camion in transito che lo ha scaraventato poi nei campi che costeggiano la strada.

La vittima è Abu Evans, cittadino nigeriano da tempo residente in Italia e lavoratore in un’azienda del Vicentino, a Breganze. Come ricostruisce il Giornale di Vicenza, a individuarlo nei campi un altro automobilista di passaggio che si è accorto della bici sul ciglio della strada e si è fermato, intuendo che era accaduto qualcosa di grave. Immediata la chiamata ai numeri di emergenza e l’intervento dei soccorsi del suem 118 ma per il 41enne purtroppo ogni sforzo dei sanitari si è rivelato vano.

L’uomo è deceduto poche ore dopo, nella mattinata di martedì, all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove era arrivato in codice di massima gravità. L’incidente sarebbe avvenuto prima delle 7 del mattino ma sulla dinamica di quanto accaduto sono molti i punti ancora da chiarire. Sul fatto indagano ora i carabinieri che sono intervenuti per i rilievi del caso. Il sospetto è che il 41enne possa essere stato vittima di una vettura pirata che potrebbe averlo sbalzato nel campo adiacente alla carreggiata dove in seguito è stato rinvenuto.

Per questo i militari dell’arma si sono concentrati ora proprio sui sistemi di videosorveglianza della zona per poter risalire a quanto accaduto sulla strada provinciale. In zona infatti sono numerose le telecamere che potrebbero aver ripreso in transito sia il 41enne sulla sua bici a pedalata assistita, sia il veicolo che potrebbe averlo urtato.