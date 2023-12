Scappa dal marito e si rifugia in teatro durante l’evento contro violenza di genere: salvata dal pubblico Una donna di 33 anni è stata salvata dagli spettatori di un evento contro la violenza sulle donne che si stava svolgendo a teatro, in provincia di Palermo. La donna era infatti fuggita dalle violenze del partner che l’aveva minacciata di morte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per sfuggire al compagno violento, una donna è scappata dalla sua abitazione per rifugiarsi in un teatro comunale dove in quel momento si stava svolgendo un'iniziativa contro la violenza sulle donne promossa dal Comune. Il tutto è avvenuto a Palermo, dove la giovane viveva insieme al compagno. La donna, originaria di Vicari, avrebbe lasciato casa nel tentativo di sottrarsi alla violenza del partner. L'uomo, però, l'avrebbe inseguita fino alla Sala della libertà, lì dove un centinaio di persone stavano assistendo a un evento per l'eliminazione della violenza di genere.

Davanti ai partecipanti, l'uomo ha continuato a inveire contro la vittima, cercandola tra la folla. A soccorrere la vittima sono stati i carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico. La 33enne è stata messa al sicuro mentre l'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato sotto gli occhi increduli delle persone presenti. Mentre i militari tentavano di immobilizzarlo, l'aggressore ha continuato a minacciare di morte la compagna e a tentare di scagliarsi contro di lei. La 33enne è stata accompagnata al presidio di assistenza sanitaria dove è stata medicata e calmata dal personale medico.

L'aggressore 47enne, invece, è stato sottoposto alla procedura prevista dal Codice rosso e di quanto accaduto è stata avvisata l'autorità giudiziaria, che ha già ascoltato la vittima. Davanti ai magistrati, la 33enne sfuggita alla violenza ha raccontato anni di soprusi e maltrattamenti tra le mura domestiche. La fuga è arrivata solo dopo le terribili notizie di cronaca relative ai femminicidi degli ultimi mesi. Secondo quanto raccontato dalla donna, a metterla maggiormente in allarme sono state le minacce di morte fatte dal compagno poi arrestato dalle forze dell'ordine nei pressi della Sala della libertà, dove si stava svolgendo l'evento patrocinato dal Comune.