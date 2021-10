Sbranata dai cani a Sassuolo, indagata la badante che doveva accudire l’anziana: omessa vigilanza La badante che a Sassuolo, nel Modenese, si stava occupando della 89enne Carmen Gorzanelli, morta sbranata da due cani nel cortile di una vicina villa, sarà indagata dalla procura di Modena con l’ipotesi di reato di omessa vigilanza. Un atto dovuto che permetterà ai pm di chiarire se ci siano responsabilità alla base della tragedia.

A cura di Susanna Picone

Sarà indagata dalla procura di Modena con l'ipotesi di reato di omessa vigilanza la badante che si occupava di Carmen Gorzanelli, l’anziana donna di 89 anni morta martedì sera a Sassuolo, nel Modenese, sbranata da due cani nel cortile di una casa vicina. Si tratta di un atto dovuto – secondo la ricostruzione dei media locali – che permetterà ai pm di chiarire se ci siano responsabilità alla base della tragedia. Una tragedia che risale a martedì scorso: l’anziana donna si trovava in casa proprio con la sua badante, convinta quest'ultima che la signora Carmen stesse dormendo. Si è accorta che invece non era in casa solo quando il figlio della vittima ha telefonato alla assistente domestica, su invito della polizia, chiedendole di verificare l'effettiva presenza della 89enne nell'abitazione. A quel punto la badante ha scoperto che la signora non c’era, era uscita ed era finita nel cortile di una vicina villa.

In quel cortile si trovavano due cani di razza Amstaff, che hanno aggredito la donna, probabilmente per difendere la ragazzina che si trovava lì. I proprietari dei cani dopo la tragedia hanno maturato la non facile decisione di rinunciare ai loro animali. Cani mai apparsi aggressivi, ma per i proprietari ora è troppo difficile tenerli a casa. Giovedì un furgoncino dell’Ausl ha quindi varcato il cancello della villa per prelevarli e portarli al canile di Magreta. Da parte sua, il figlio della vittima ha detto di non colpevolizzare nessuno per questa tragedia, né i cani né la badante della mamma, nei confronti della quale ha sempre espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto. Oggi, intanto, sono in programma i funerali della donna.