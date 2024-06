video suggerito

Sbalzato dalla moto guidata da un amico a Terlizzi, il 24enne Mario Morgese morto in ospedale dopo 24 ore È deceduto a 24 anni Mario Morgese, il giovane sbalzato dalla moto dell'amico mentre viaggiava come passeggero. Il ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale a Terlizzi era stato ricoverato al Policlinico di Bari con gravissime ferite.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mario Morgese (da Facebook)

È morto durante il ricovero al Policlinico di Bari il 24enne Mario Morgese, rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in moto avvenuto a Terlizzi. Il giovane viaggiava come passeggero in sella alla moto dell'amico quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto nel centro della cittadina barese. Per il 24enne purtroppo non vi è stato nulla da fare: secondo i medici che hanno cercato fino all'ultimo istante di salvargli la vita, le ferite riportate erano troppo gravi. Anche i conducenti dei mezzi coinvolti nello scontro sarebbero rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri intorno alle 21.30. L'accaduto ha gettato nello sconforto la comunità di Terlizzi. "Non vorremmo mai apprendere queste notizie – scrive sulla sua pagina Facebook il presidente del Consiglio Comunale Giampaolo Sigrisi -. La nostra comunità perde una giovane vita, un ragazzo di 24 anni".

Sono tantissimi i commenti lasciati dagli utenti al post del presidente del Consiglio Comunale. "Questa notte ero in servizio al Policlinico, ho vissuto uno di questi brutti momenti – scrive un cittadino -. Si muore troppo spesso per incidenti come questo. Mi dispiace e sono molto vicino alla famiglia". Un'altra donna concorda: "Troppe morti sulle strade. Mi spiace, sono vicina ai genitori di questo ragazzo". Un altro commento recita: "Troppo spietata la vita con questo giovane. Ciao, Mario".

Le indagini sull'accaduto sono appena iniziate e vanno avanti nonostante la terribile notizia del decesso del 24enne. I medici hanno provato ad assisterlo nel tentativo di salvargli la vita, ma le ferite riportate dal ragazzo che viaggiava come passeggero sulla moto erano troppo gravi. Le autorità sperano di poter ricostruire la dinamica anche con le testimonianze dei due conducenti rimasti feriti nell'impatto.