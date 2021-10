Sbaglia manovra e si schianta con l’auto nel ristorante, al volante la madre di Alessandra Moretti Protagonista della scena, che fortunatamente si è conclusa senza feriti, la mamma dell’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, Un incidente molto pericoloso ma che si è concluso solo con danni materiali al locale di Vicenza e nessuna persona coinvolta anche perché in quel momento il ristorante era chiuso.

A cura di Antonio Palma

Una manovra errata, forse per una distrazione, e con l'intera auto è finita in retromarcia nel locale di un ristorante a bordo strada, sfondando la vetrina e causando ingenti danni, protagonista della scena, che fortunatamente si è conclusa senza feriti, la mamma dell'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, anche lei fortunatamente uscita illesa dall'incidente anche se con tanto spavento. L'episodio risale alla mattinata di sabato scorso quando, durante una operazione di manovra al volante della sua vettura, e dunque a basse velocità, la mamma della Moretti, la signora Antonia Mantiero, ha inavvertitamente innestato la retromarcia finendo dentro il locale nel centro di Vicenza.

Come ricostruito dal Giornale di Vicenza, erano circa le 10.30 del mattino di sabato quando la donna, mentre tentava di parcheggiare la sua Audi station wagon proprio davanti al locale, ha inserito per sbaglio la retromarcia ed è andata a schiantarsi all’interno del ristorante, l’Officina wine bar restaurant di via Pasi a Vicenza, distruggendolo. Un incidente molto pericoloso ma che fortunatamente si è concluso solo con danni materiali e nessuna persona coinvolta anche perché in quel momento il ristorante era chiuso e visto l'orario all'interno non vi era nessuno, nemmeno i gestori. La stessa mamma dell'eurodeputata, a parte il grande spavento, non è rimasta ferita.

Decisamente peggio è invece andata al locale che è stato praticamente distrutto. Dalla vetrata agli infissi, dalle sedie ai tavolini , è quasi tutto da rifare visto che l'auto è entrata completamente trascinando via tutto prima di finire la sua corsa in un angolo del piccolo locale. Il gestore ha spiegato che il ristorante dovrà rimanere chiuso per diversi giorni per i lavori di sistemazione.