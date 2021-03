Ha adescato una minorenne disabile sulla piattaforma Badoo e poi l'ha violentata. Dopo giorni di ricerche sarebbe stato identificato l'autore degli abusi subiti da una adolescente in provincia Savona: si tratta di un ragazzo di 22 anni, genovese, che è stato ascoltato in Procura a Savona dal sostituto Giovanni Battista Ferro, titolare del caso. I carabinieri della stazione di Pietra Ligure hanno effettuato la perquisizione domiciliare dell'indagato, come riporta il quotidiano Secolo XIX. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata dallo stato di disabilità della vittima. Secondo quanto ricostruito finora, il 22enne e la ragazza si sarebbero conosciuti via web, tramite la famosa piattaforma di incontri. I due, dopo essersi scambiati alcuni messaggi, si sarebbero incontrati a casa di lei venerdì scorso, approfittando dell'assenza della madre e ci sarebbe stato tra di loro un rapporto fisico. Poi sarebbe fuggito a bordo di un’auto. A dare l'allarme è stata proprio la mamma della vittima, che rientrando a casa ha trovato la figlia semincosciente e ha avvertito i carabinieri.

E' così partita una caccia all'uomo in tutta la Liguria che si è conclusa nelle ultime ore, mentre la minore è stata portata in ospedale dove i medici hanno confermando quel quadro di brutalità visto subito dagli investigatori. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire con precisione i dettagli della vicenda, su cui c'è il massimo riserbo, e fare luce sulle eventuali responsabilità del 22enne nei confronti della minore con disabilità psichica, in particolare se la giovane fosse consapevole di quanto stava facendo e se lui avesse intuito i suoi problemi e possa averne approfittato.