Savona, trovato morto il 27enne scomparso a Toirano: il corpo recuperato dai soccorsi

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 27 anni che era scomparso nelle scorse ore Toirano, in provincia di Savona. I soccorritori purtroppo hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nel fiume Varatella dopo ore di ricerche in tutta la zona del Salto del Lupo. Qui infatti nella notte tra domenica e lunedì un equipaggio di un’ambulanza di passaggio si era imbattuto in un’auto apparentemente abbandonata aperta a bordo strada e si era fermato pensando a una emergenza.

Nella vettura però non vi era nessuno ma un bigliettino e il telefono lasciato sul sedile avevano subito messo in allarme ed era scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Si era così risaliti al proprietario del mezzo, un 27enne di Pietra Ligure che era uscito di casa nelle ore precedenti senza dare motivazioni. Lo strano rinvenimento e le circostanze dell’allontanamento del ragazzo avevano fatto scattare subito i protocolli di ricerca per persona scomparsa.

Sul posto erano intervenuti così numerose squadre di soccorritori tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine, oltre al soccorso alpino. La zona infatti è molto impervia ed è stato necessario l’intervento degli specialisti per esplorare ogni anfratto, coadiuvati anche dall’elicottero. Le ricerche iniziate durante la notte sono proseguite lunedì ma nonostante l’impegno di tutti, purtroppo ogni speranza si è infranta con la luce del giorno quando nella tarda mattinata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita del ragazzo nella zona della cava Marchisio.

Sommozzatori e soccorso alpino quindi si sono dovuti occupare della triste incombenza del recuperato della salma che è stata portata sul piano stradale e quindi trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Pochi dubbi sul tragico gesto alla base della tragedia visto che il bigliettino trovato in auto era una sorta di messaggio di addio del giovane.