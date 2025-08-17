Savona, madre e figlia cadono in scooter dopo la festa. Bimba grave, mamma positiva all’alcol test

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte di ieri, 16 agosto: la bimba, di otto anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova. La mamma alla guida dello scooter è risultata positiva all’alcol test.

Immagine di repertorio

Un grave incidente nella notte di Ferragosto ha coinvolto una madre e la figlia di otto anni in via Stalingrado, a Savona. Le due, di ritorno da una festa verso l'una di notte, sono cadute dallo scooter su cui viaggiavano quando il veicolo è uscito di strada in un tratto rettilineo. La dinamica dell'accaduto resta ancora da chiarire. La conducente quarantacinquenne ha improvvisamente perso il controllo del mezzo senza apparenti cause esterne, finendo sull'asfalto insieme alla bambina che viaggiava con lei.

L'impatto è stato particolarmente violento per la minore, che ha riportato traumi importanti e tali da richiedre il ricovero d'urgenza. Inizialmente trasportata all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni critiche e già intubata, è stata successivamente trasferita al Gaslini di Genova dove i medici hanno potuto stabilire che non è in pericolo di vita, pur mantenendo la prognosi riservata per alcune complicazioni ancora da valutare. La madre, al contrario, è uscita praticamente illesa dall'incidente, riportando solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Oro Mare di Albisola per i primi soccorsi, mentre la polizia stradale ha avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti. Gli investigatori hanno confermato che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Leggi anche Simona Cinà morta in piscina, gli alcolici trovati in villa sono stati sequestrati due giorni dopo la tragedia

Come da prassi in questi casi, sono stati disposti gli esami per verificare le condizioni psicofisiche della conducente al momento dell'incidente: dalle prime indiscrezioni è emerso un possibile forte stato di alterazione. La donna, infatti, è risultata positiva all'alcol test.