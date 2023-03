Saturno entra nel segno dei Pesci il 7 marzo: ecco cosa cambia per chi ha il pianeta contro o a favore Dal 7 febbraio 2023 fino alla fine di febbraio 2026, Saturno entra nel segno dei Pesci. Saranno quindi i nati sotto il segno della Vergine, dei Gemelli e del Sagittario ad avere Saturno contro, mentre Cancro e Scorpione godranno della sua determinazione.

Il 7 marzo 2023 il temutissimo pianeta Saturno entra nel segno dei Pesci, dove starà fino alla fine di febbraio 2026, per tre anni pieni. Per i prossimi tre anni quindi cambieranno i segni zodiacali che hanno Saturno contro, ma anche quelli che hanno Saturno a favore.

Saturno è un pianeta semi lento, l'ultimo visibile ad occhio nudo e da sempre l'astrologia l'ha indicato come un pianeta difficile, portatore di grandi decisioni da prendere, ma molto risolutivo. Se per secoli Saturno è stato chiamato "il malefico", è stata l'astrologia contemporanea a vederne la sua portata di grande risolutore e riorganizzatore.

Quindi Saturno porta a un momento di frustrazione nel quale vengono a galla delle problematiche da risolvere, che ci costringono a modificare o chiudere con una parte della nostra vita. Anche se questo può sembrare difficile, e spesso lo è, il suo scopo è la nostra evoluzione.

Il significato di Saturno in Pesci dal 7 marzo 2023

A livello sociale, Saturno nel segno dei Pesci può portare ad una maggiore confusione per quanto riguarda la gestione politica ed economica. Questo perché Saturno indica la legge e la regola sociale, mentre il segno dei Pesci non è famoso per il suo rigore, la stabilità e la lucidità. I confini tra Paesi possono essere messi in discussione, così come la stabilità marittima.

In compenso, però, i Pesci sono un segno zodiacale legato a tutte le strutture benefiche e di aiuto dagli ospedali, alle no profit, e saranno queste a godere di una grande attenzione e ristrutturazione. Anche la creatività, in ogni sua forma, e tutto il mondo delle discipline spirituali potrà vedersi riconosciuto nuovo valore. Infine, le lotte per i diritti civili e la libertà di espressione saranno più potenti ma anche più ascoltate.

Chi ha Saturno contro?

Con Saturno nel segno dei Pesci ad avere il famoso Saturno contro saranno tutti coloro che sono nati sotto il segno della Vergine, dei Gemelli o del Sagittario. Questi segni saranno chiamati, decade per decade una alla volta, ad affrontare i problemi che vengono a galla, e che non possono più essere ignorati.

Certo, ricordiamoci che Saturno non è un pianeta delicato, e quindi spesso ci fa sentire sbagliati, come in una strada senza uscita, ma l'unica soluzione è mettersi a tavolino, prendersi del tempo e risolvere quello che non funziona più. Saturno contro porta anche un momento di stress, di affaticamento personale e di scarsissima socializzazione. Spesso, con questo transito, riscopriamo anche l'importanza di un po' di solitudine e introspezione.

Chi ha Saturno a favore?

Con Saturno in Pesci saranno i nati sotto il segno del Cancro, dello Scorpione, del Toro e del Capricorno ad avere Saturno a favore. Grazie a questo transito, sarà molto più facile prendere decisioni importanti e iniziare progetti che sono destinati a durare. Via libera all'ambizione, all'allargamento della famiglia, a grandi cambiamenti di vita, e anche a ristrutturazioni casalinghe.