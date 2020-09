È allarme a Sassuolo, nella provincia di Modena, per una ragazza di sedici anni che non è tornata casa dopo la scuola. L'adolescente che risulta scomparsa si chiama Eva, ha dei lunghi capelli lisci e scuri e, secondo le prime informazioni fornite dai suoi familiari, nessuno ha più sue notizie dalla giornata di ieri, mercoledì 23 settembre. Eva, stando a quanto si apprende, dopo essere andata a scuola ieri mattina non sarebbe tornata a casa. Su Facebook e Instagram molti utenti in queste ore stanno condividendo una foto della minore diffusa dai familiari, che chiedono a chiunque dovesse avere notizie di farsi avanti. La famiglia della ragazzina scomparsa ha anche fornito un numero di telefono per chi dovesse avere informazioni utili: 3451595455. L'invito a chi dovesse avere notizie della giovane è quello di rivolgersi al 112 o al Comando dei Carabinieri di Sassuolo.

L'appello sui social per trovare Eva – “Eva è scomparsa da ieri 23 settembre. La sua famiglia ha fatto denuncia ai carabinieri. Se qualcuno sa qualcosa vi preghiamo di farsi vivo. 3451595455. Condividere con tutti”, è il messaggio diffuso sui social insieme alla fotografia della giovane. "Passiamo parola affinché i genitori possano riabbracciarla al più presto", si legge sui social.

Sul sito dei Carabinieri, nella apposita sezione dedicata alle persone scomparse, si legge che quando una persona risulta ingiustificatamente irreperibile è possibile segnalare la sua scomparsa alle Forze di Polizia, contattando i numeri di emergenza o recarsi presso una qualsiasi Stazione Carabinieri o altro Ufficio delle Forze dell’Ordine. La comunicazione consentirà di inserire tempestivamente in Banca Dati una temporanea “segnalazione di persona scomparsa/irreperibile”. Tuttavia – ricordano ancora i Carabinieri sul proprio sito – la segnalazione telefonica non sostituisce la denuncia di scomparsa e deve essere formalizzata entro 72 ore, pena la revoca automatica dalla Banca Dati.