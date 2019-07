Due insegnanti in una scuola materna in Sardegna sarebbero state sospese dall’attività lavorativa perché sospettate di presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini a loro affidati. A scrivere oggi della vicenda è il quotidiano locale La Nuova Sardegna, secondo cui i genitori degli alunni sono stati convocati nella caserma dei carabinieri per sapere se i loro figli siano stati vittime di atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte degli insegnanti. La scuola materna in cui sarebbero avvenuti maltrattamenti si trova a Budoni, comune nella provincia di Sassari. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero tre mesi di videoregistrazioni: le immagine catturate documenterebbero quanto accadeva in una classe della scuola materna frequentata da bambini di cinque anni. Secondo quanto scrive il quotidiano, dai video sarebbero emersi atteggiamenti violenti nei confronti dei giovanissimi alunni. Maestre che avrebbero “punito” i bambini e in particolare uno sarebbe stato preso di mira.

"Mio figlio lasciato senza acqua né cibo", il racconto di un genitore – Si tratta di un bambino figlio di emigrati nordafricani che da tempo vivono e lavorano a Budoni. Il bambino, di cinque anni, sarebbe stato in più occasioni insultato all'asilo, strattonato e lasciato talvolta senza cibo né acqua secondo quanto rivelato a La Nuova Sardegna da suo padre. Un racconto che sarebbe stato confermato da altre testimonianze. Nei confronti di due delle insegnanti della scuola materna di Budoni, a quanto si apprende, per il momento sarebbe scattata la sospensione dall'attività lavorativa. Gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sulla delicata indagine.