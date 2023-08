Sardegna, c’è la mano dell’uomo dietro agli incendi: trovati gli inneschi, è caccia ai piromani Ci sarebbe la mano dell’uomo dietro gli incendi che stanno devastando la Sardegna. Le autorità avrebbero infatti trovato gli inneschi, è caccia ai piromani.

A cura di Gabriella Mazzeo

C'è la mano dell'uomo dietro la maggior parte degli incendi che ieri hanno devastato la Sardegna. Centinaia di ettari andati in fumo, secondo chi indaga, per roghi appiccati consapevolmente da alcuni piromani. I dubbi relativi alla natura dolosa del rogo erano pochi, eppure adesso vi è la sicurezza: gli agenti della Forestale hanno accertato che la maggior parte degli incendi è stata appiccata volontariamente nel sud dell'Isola e a Gairo, nel nuorese.

La Forestale sarda, infatti, avrebbe trovato degli inneschi che testimoniano la volontà di persone per ora ignote di appiccare il fuoco. Ad alimentare ulteriormente l'incendio, la tempesta di maestrale che in questi giorni ha travolto l'isola. Per provare a spegnere gli incendi, è stato chiesto l'intervento di un'imponente task force di elicotteri e canadair. Almeno 600 persone sono state evacuate mentre sono state accertate 3 vittime.

Adesso è caccia ai responsabili, anche se le ricerche non sono facili. Raramente, infatti, è possibile individuare i piromani che in tutta Italia causano terribili incendi boschivi. Secondo l'European Severe Weather Database, dal primo giugno fino al 5 agosto di quest'anno l'Italia ha registrato 1.805 eventi estremi. Almeno 27 al giorno in tutta la penisola, stando alle stime.

Dal primo luglio fino al 5 agosto sono stati registrati ben 1.335 episodi estremi nel nostro Paese, con circa 37 eventi quali incendi o alluvioni contro i 21 del 2022. Mentre le autorità sono al lavoro per mettersi sulle tracce dei responsabili e per assistere la popolazione e gli animali coinvolti nel disastro, nella giornata di oggi il Consiglio dei ministri proporrà un aumento della pena per i piromani con condanne per 6 anni di reclusione in caso di incendi dolosi. Il governo cerca quindi di correre ai ripari per quanto riguarda gli incendi dolosi e la pena, stando a quanto finora reso noto, sarà aumentata di un terzo in caso di roghi appiccati per profitto.