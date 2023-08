Incendi in Sardegna, 600 persone evacuate: minacciate dalle fiamme fattorie e agrumeti La Sardegna continua a bruciare. Almeno 600 persone evacuate dopo i roghi di ieri tra Posada e Siniscola. Minacciate fattorie e agrumeti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'estate, quella di quest'anno, che continua purtroppo all'insegna di eventi naturali catastrofici. Dopo la Sicilia e la Puglia, stavolta a bruciare è la Sardegna. Nella giornata di ieri sono stati segnalati sull'isola incendi tra Monte Longu e San Giovanni con roghi che hanno interessato la costa nord orientale del territorio. Il cielo si è oscurato a causa delle fiamme tra Posada e Siniscola, dove sono state evacuate almeno 600 persone.

Secondo l'European Forest Fire Information System in Italia, quest'anno sono andati in fumo già 56mila ettari boschivi con 177 grandi incendi che si sono sommati agli eventi estremi registrati in questi mesi. Stando ai dati dell'European Severe Weather Database, dal primo giugno al 5 agosto di quest'anno ci sono stati in Italia 1.805 eventi estremi, almeno 27 al giorno. Dal primo luglio fino al 5 agosto sono stati ben 1.335, circa 37 al giorno contro i 21 del 2022. L'emergenza, causata da politiche ambientali poco accorte e dal cambiamento climatico, è ormai più che mai evidente.

le immagini del fuoco in Sardegna, foto da Facebook

Mentre le autorità promettono la messa in sicurezza del territorio, il governo cerca di correre ai ripari almeno per gli incendi e nel Consiglio dei ministri di oggi proporrà un aumento della pena per i piromani: chi appiccherà il fuoco nei boschi potrà essere punito con 6 anni di carcere. La condanna sarà aumentata di un terzo in caso di incendio appiccato per "trarne profitto".

Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a fare i conti con la situazione del pomeriggio di ieri a Monte Longu di Posada. Le fiamme, spinte dal vento di maestrale, si sono propagate verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Il fuoco è arrivato a ridosso delle case e alcune sono state evacuate.

l’incendio in Sardegna, foto da Facebook

Sulla strada statale 131 ‘Diramazione Centrale Nuorese’ è stato provvisoriamente chiuso il tratto dal km 92 al km 145 tra Siniscola e Olbia. Circa 600 le persone costrette per precauzione a lasciare le abitazioni. Gravissimi i danni nella zona di Feraxi: quattro aziende agricole sono state devastate dal fuoco delle ultime ore. Fiamme anche sugli agrumeti e su una fattoria.

Provate dagli incendi anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, Quartu e Molentargius, nei pressi di Cagliari. Sono almeno 11 gli aerei antincendio al lavoro nella regione. "Il Governo – scriveva ieri su Twitter il vicepremier Antonio Tajani – non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco. Eventuali responsabili saranno puniti".