video suggerito

Santone di Miggiano, il padre di una delle adepte: “Vita rovinata da Kadir, non è più la stessa” “Mia figlia perso 10 chili e temo per la sua salute, è anemica e necessita di analisi periodiche” dice il padre di Marica, la ragazza siciliana che da ormai un anno ha lasciato casa in Sicilia per andare a vivere in Salento col sedicente santone. L’uomo teme per la sua salute e per la sua vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kadir, il sedicente santone

"Mia figlia era una ragazza solare e sorridente, ora non lo è più." Arrivano nuove accuse a Kadir, il presunto santone di Miggiano, in Salento: a rivolgergliele è il padre di Marica, una delle sue adepte, che ha denunciato l’uomo dopo che la ragazza, che soffre di anemia, è andata via di casa e ha perso almeno 10 chili.

Siciliana, Marica ha lasciato nel 2023 il posto di lavoro come cameriera in un ristorante-pizzeria di Donnalucata. Un giorno dello scorso inverno è andata a fare la spesa nuda al supermercato, pare in obbedienza al suo leader spirituale, Kadir appunto, conosciuto via Facebook nel periodo della pandemia. I genitori sono convinti che l'uomo l'abbia in qualche modo plagiata, costringendola a digiuni e altre privazioni.

"Mia figlia aveva un fidanzato, ma dopo la fine della loro relazione è iniziato questo calvario. Lavorava come cameriera in un bar, poi ha conosciuto Kadir", dice ancora il padre al Corriere della Sera.

Il padre spiega che Marica ha iniziato a sentire il santone telefonicamente, poi, un giorno di fine agosto, ha lasciato la propria abitazione di Scicli, nel Ragusano, per non farci più ritorno. Ora vive in Salento con Kadir e altri adepti.

"Abbiamo saputo che Kadir la costringe a lunghi periodi di digiuno per ‘punirla’, per ‘salvarle e purificarle l’anima’. Oltre a questo, la costringe a svolgere lavoretti umilianti o a sottostare a penitenze, come quella che fece quando girò nuda" ha spiegato ancora il padre.

L'uomo pare rassegnato: pensa sia impossibile convincerla a tornare, poiché non vuole sentire critiche su Kadir, protagonista nei giorni scorsi di un'aggressione ai danni dell'inviata de La vita in diretta.

Lei dice che non vive più in questo mondo, che ora vive nel mondo della salvezza dell’anima. Io le dico che l’anima la può salvare anche qui a casa da noi, ma lei risponde che deve stare lì a Miggiano perché chiamata dal Signore, da Kadir".

Secondo l'uomo, la figlia non avrebbe mai subito abusi sessuali, ma la situazione è comunque preoccupante: "Con Marica ci sentiamo 2-3 volte, anche 4 volte a settimana. Ma non vuole che dica cose contro di lui o che parli male di lui. Non credo che riusciremo mai a convincerla a tornare a casa", afferma.