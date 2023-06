Santina Renda scomparsa 33 anni fa a soli 6 anni, una telefonata riaccende le speranze: “Sono io” La donna in questione è residente in un Paese del Nord Europa e proprio grazie agli appelli lanciati sui social dalla famiglia si Santina Renda, con la foto del possibile aspetto attuale, è venuta a conoscenza della storia ritenendo di poter essere lei la bimba sparita a Palermo.

A cura di Antonio Palma

Santina Renda all’età della scomparsa e come sarebbe oggi (foto fornite dalla famiglia a Fanpage.it)

Una improvvisa e inattesa telefonata ai famigliari di Santina Renda riaccende la speranza di poter ritrovare quella piccola scomparsa ormai 33 anni fa da Palermo quando aveva solo 6 anni e mai più ritrovata. Dall'altro capo del telefono infatti si è presentata una donna dicendo di riconoscersi nella storia della bambina palermitana sparita nel 1990 e di vedere nelle foto di Santina da piccola una certa somiglianza col suo aspetto.

A darne notizia sono stati i legali della famiglia di Santina Renda che negli ultimi anni hanno lanciato numerosi appelli per riaccendere le luci su una vicenda mai chiarita. La donna in questione è residente in un Paese del Nord Europa e proprio grazie agli appelli lanciati nei mesi scorsi sui social, con la foto del possibile aspetto attuale di Santina, è venuta a conoscenza della storia ritenendo di poter essere lei la bimba sparita.

L'Associazione Manisco World che si occupa di persone scomparse o vittime di sette e che da tempo è al fianco dei parenti della scomparsa, infatti è stata contattata da una ragazza del nord Europa che ha detto di esseri riconosciuta in Santina e di volersi sottoporre a tutti i test e le analisi del caso per accertarsene. Un team di esperti, coordinati dall'avvocato Luigi Ferrandino, quindi si sono collegati con la donna dandole indicazioni per le tecniche di raccolta, conservazione e spedizione del suo materiale biologico.

"Abbiamo invitato la ragazza a inviarci il materiale biologico e le abbiamo insegnato come raccoglierlo. Lo manderà in questi giorni e nelle prossimi settimane arriverà presso un laboratorio di Roma che ci darà il risultato confrontandolo col dna della mamma di Santina di cui è già in possesso" ha spiegato l'avvocato Ferrandino.

Santina Renda (foto fornita dalla famiglia a Fanpage.it)

Una notizia che arriva proprio in coincidenza con il quarantesimo compleanno di Santina Renda e per l’occasione è stata attualizzata anche la foto di Age Progression che ipotizza come potrebbe essere l'aspetto attuale della scomparsa. Quasi un regalo per la mamma Enza Scurato e la sorella Francesca che proprio nei mesi scorsi a Fanapage.it aveva rilanciato l'appello per la Santina.

Santina Renda con la sorella Francesca (foto fornita dalla famiglia a Fanpage.it)

"Sono 33 anni che di Santina non abbiamo più notizie. Sono 33 anni di angosce e speranze. A me basterebbe sapere che è viva, anche se non ci vuole vedere o sentire, mi basterebbe sapere che Santina è viva e sta bene, che è felice" aveva spiegato Francesca Renda a Fanpage.it. Francesca il giorno della scomparsa era con Santina e racconta: "La mia versione è sempre la stessa di quel giorno: io e Santina giocavamo insieme nel cortile di casa quando si è avvicinata un'auto con a bordo un uomo e una donna. Io ero piccola e i ricordi diventano sfocati col tempo, ma quei due attirarono l'attenzione di mia sorella con dei giochi e delle caramelle, e l'hanno presa con la forza facendola salire in auto bianca e portandola via" ha raccontato la donna.

Per questo la famiglia da anni si batte perché venga riaperto il caso e sta svolgendo anche indagini in maniera autonoma con la speranza che possano spingere la Procura ad avviare un nuova inchiesta. L'avvocata Giorgia Bagnasco, delegata dallo studio Ferrandino, infatti ha preso contatti con la Procura di Palermo per consegnare i report di alcune attività investigative svolte in proprio per ottenere la riapertura delle indagini su Santina Renda.