Sanità lucana: indagati il presidente Vito Bardi e due assessori L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia è un terremoto per la Regione Basilicata per il coinvolgimento di molti amministratori. Il presidente della giunta regionale Vito Bardi: “Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti”.

A cura di Susanna Picone

Tra le persone che risultano indagate nell'ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana c’è anche il governatore Vito Bardi (Forza Italia). “Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti”, ha commentato con l’Ansa il presidente della giunta regionale della Basilicata, che non è stato raggiunto da nessuna misura cautelare. “Sono come sempre disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto", ha aggiunto.

Oltre a Bardi, nell’inchiesta della DDA di Potenza, sono indagati anche gli assessori Francesco Fanelli (ex all'agricoltura, ora alla sanità) e Donatella Merra (infrastrutture), entrambi esponenti della Lega.

L'operazione di questa mattina è un terremoto per la Regione Basilicata per il coinvolgimento di molti amministratori: finisce in carcere il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale lucano, Francesco Piro, che era candidato alle ultime elezioni politiche, e agli arresti domiciliari la sindaca di Lagonegro (Potenza), Maria Di Lascio.

Le altre misure cautelari riguardano l'assessore lucano all'agricoltura, Francesco Cupparo, di Forza Italia, al quale è stato notificato l'obbligo di dimora. Provvedimento analogo per l'ex assessore alla sanità, Rocco Leone (ex Forza Italia e attuale consigliere regionale di Fratelli d’Italia). A Giuseppe Spera, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, è stato notificato il divieto di dimora nel capoluogo lucano e la misura interdittiva all'esercizio di funzioni pubbliche.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono quelli di induzione indebita, corruzione, tentata concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione. Numerosi gli indagati nell'inchiesta, con un totale di 23 ipotesi investigative a vario titolo. Le perquisizioni, locali e di natura informatica, si sono svolte in alcuni domicili, all’interno degli Uffici della Regione Basilicata e presso l’Amministrazione Comunale di Lagonegro.